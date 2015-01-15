Approvato il "Pacemaker per il controllo dell'appetito"

"Il Maestro Rechargeable System è il primo device contro l'obesità approvato dall'FDA dal 2007, è approvato per trattamenti dedicati a pazienti con un età superiore ai 18 anni che non sono stati in grado di perdere peso attraverso una dieta controllata, che abbiamo una masa corporea fra 35 e 45 con almento un'altra condizoione di obesità acclarata, come il diabete di tipo 2"

L'FDA, l'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali Americana ha appena approvato un nuovo device in grado di controllare l'appetito attraverso impulsi elettrici. In America il problema dell'obesità è molto più avvertito che in Italia ma comunque si tratta di un apparecchio medico che in un futuro potrebbe essere utile a tutte quelle persone che hanno seri problemi a mantenere sotto controllo il proprio peso. L'apparecchio, chiamato Maestro, si innesterebbe fra esofago e stomaco e invierebbe impulsi elettrici in grado di bloccare il collegamento fra segnali provenienti dal cervello e lo stomaco. Attenzione è importante comprendere che si tratta di un apparecchio medico non ancora in produzione ed FDA stessa richiede un test di almeno 5 anni prima che il prodotto possa essere distribuito solo ed esclusivamente a cliniche specializzate. Ammesso che si ottengano risultati che valgano lo stress di un innesto chirurgico di questo tipo. Il device nasce dai laboratori della EnteroMedics ed è ovviamente un apparecchio ricaricabile.ha dichiarato FDA in un comunicato. In ogni caso allo stato attuale si parla di risultati modesti, si attendono di conoscere i risultati dei test condotti nei prossimi 5 anni prima di poter dire che si tratta di un prodotto medico utile a combattere gli stati di obesità.