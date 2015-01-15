Approvato il "Pacemaker per il controllo dell'appetito"
15/01/2015
L'FDA, l'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali Americana ha appena approvato un nuovo device in grado di controllare l'appetito attraverso impulsi elettrici. In America il problema dell'obesità è molto più avvertito che in Italia ma comunque si tratta di un apparecchio medico che in un futuro potrebbe essere utile a tutte quelle persone che hanno seri problemi a mantenere sotto controllo il proprio peso. L'apparecchio, chiamato Maestro, si innesterebbe fra esofago e stomaco e invierebbe impulsi elettrici in grado di bloccare il collegamento fra segnali provenienti dal cervello e lo stomaco. Attenzione è importante comprendere che si tratta di un apparecchio medico non ancora in produzione ed FDA stessa richiede un test di almeno 5 anni prima che il prodotto possa essere distribuito solo ed esclusivamente a cliniche specializzate. Ammesso che si ottengano risultati che valgano lo stress di un innesto chirurgico di questo tipo. Il device nasce dai laboratori della EnteroMedics ed è ovviamente un apparecchio ricaricabile.
"Il Maestro Rechargeable System è il primo device contro l'obesità approvato dall'FDA dal 2007, è approvato per trattamenti dedicati a pazienti con un età superiore ai 18 anni che non sono stati in grado di perdere peso attraverso una dieta controllata, che abbiamo una masa corporea fra 35 e 45 con almento un'altra condizoione di obesità acclarata, come il diabete di tipo 2"ha dichiarato FDA in un comunicato. In ogni caso allo stato attuale si parla di risultati modesti, si attendono di conoscere i risultati dei test condotti nei prossimi 5 anni prima di poter dire che si tratta di un prodotto medico utile a combattere gli stati di obesità.
