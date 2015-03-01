IKEA stazione di ricarica wireless integrata nei mobili
01/03/2015
IKEA ovvero uno dei rivenditori di mobili e accessori per la casa più famosi al mondo ha annunciato oggi il lancio di una nuova linea di prodotti che integreranno al loro interno una stazione di ricarica wireless. In altre parole per ricaricare il vostro telefonino sarà sufficiente appoggiarlo su un tavolino o vicino ad una lampada di questa serie, acquistata da IKEA, senza bisogno di alcun cavo di alimentazione o altri apparecchi specifici. L'azienda svedese ha siglato un accordo con WPC (Wireless Power Consortium) promotore e gestore dello standard Qi che è alla base della tecnologia di ricarica senza fili. I prodotti di IKEA equipaggiati con la ricarica eireless saranno lampade, tavolini e scrivanie. I prodotti saranno disponibili in Europa già a partire dal mese di Aprile. "IKEA promuove la sua visione di rendere la vita domestica un po' migliore rendendo disponibile questa elegante e utile nuova collezione che mostra ai consumatori la bellezza e la semplicità della ricarica wireless" ha detto Menno Treffers Chairman di WPC. "Noi applaudiamo IKEA per la sua visione senza pari e la volontà di rendere la ricarica wireless economicamente appetibile e semplice per i consumatori" ha continuato Qi è lo standard per la ricarica wireless più utilizzato al mondo, disponibile in oltre 3.000 hotel, ristoranti e aeroporti. Ci sono al momento più di 80 tipologie di smartphone compatibili con Qi e 15 modelli di automobili. "Crediamo che la telefonia mobile sia una parte importante nella vita quotidiana delle persone a casa e che desiderino restare connessi, e Qi affronta un bisogno insoddisfatto di mantenere i dispositivi continuamente alimentati" ha detto Bjorn Block Range Manager for Lighting and Wireless Charging in IKEA. Sono in molti a puntare alla ricarica wireless per il prossimo futuro e certamente l'idea di IKEA di inserire questa tecnologia all'interno dei mobili di casa non può che aumentarne la diffusione. D'altra parte anche Samsung che oggi al Mobile World Congress di Barcellona presenterà il suo Samsung Galaxy S6 aveva dichiarato che il suo prossimo device di punta avrebbe integrato questa tecnologia. A questo punto non resta per tutti gli altri che adeguarsi.
