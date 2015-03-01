Samsung Galaxy S6 svelato: caratteristiche tecniche e prezzo
di Redazione
01/03/2015
A Barcellona nella cornice del Mobile World Congress 2015 è appena terminata la presentazione del top di gamma di Samsung: il Galaxy S6 "il miglior smartphone Samsung e il migliore al mondo" per bocca di JK Shin CEO della divisione mobile di Samsung che così ha introdotto nuovo Galaxy S6. [caption id="attachment_4884" align="aligncenter" width="620"] JK Shin introduce i migliori telefoni Samsung ed i migliori telefoni al mondo[/caption] Saranno due i modelli della gamma S6 uno normale, uno edge, entrambi com bordi curvi. A JK Shin sono serviti solo pochi minuti per illustrare le caratteristiche fondamentali dei due nuovi telefoni. Un design totalmente rinnovato con un'attenzione maniacale all'usabilità, ci sarà Samsung Pay anche se nell'arco della presentazione questo argomento è stato appena accennato, per cui mancano tutti i dettagli, la fotocamera è totalmente rivoluzionata e consente riprese anche con condizioni di luci svavorevoli, i due telefonini sono equipaggiati con il sistema di sicurezza Samsung Knox.
Design con uno scopoSe JK Shin resta sul vago, illustrando quelle che sono le caratteristiche di base della gamma S6, è nell'intervento successivo che si entra maggiormanete nel dettaglio. Tutto nei modelli S6 è stato studiato per ridurre al massimo la complessità, eliminare tutto ciò che è superfluo e concentrarsi invece sull'usabilità. Persino i bordi curvi non sono casuali ma frutto di una logica che non è asservita solo all'estetica, ad esempio a telefono capovolto in caso di telefonata in arrivo il bordo si illuminerà con il colore del contatto. La particolare curvatura dei bordi consente di visualizzare questo tipo di notifica in qualunque condizione. Con la stessa identica filosofia, in caso di telefonino rivolto verso il basso per rifiutare una chiamata sarà sufficente appoggiare il dito sul sensore cardiaco di fianco al led del flash. [caption id="attachment_4886" align="aligncenter" width="620"] Nel Samsung Galaxy S6 i bordi per segnalare l'arrivo di una telefonata[/caption] L'intera interfaccia dei Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge è stata disegnata con in mente una ed una sola cosa: l'usabilità. Ad esempio le icone con i vari filtri per la macchina fotografica sono trasparenti e posizionate in modo che siano facilmente accessibili senza sforzo. [gallery size="medium" ids="4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893"]
Performance e tecnicaDa un punto di vista strettamente tecnico il processore è un Exynos octa-core a 64 Bit da 14nm che garantisce perfomance di tutto rispetto e soprattutto garantisce un'efficienza nel consumo energetico superiore al 35% rispetto ai processori da 20nm. Lo schermo è un qHD Super AMOLED da 5,1 pollici in Gorilla Glass 4 da ben 577 ppi. Justin Denson, vice presidente per il marketing team Samsung che si è preso in carico l'onere di presentare gli aspetti più tecnici dei telefoni della gamma S6 ha notevolmente enfatizzato le qualità del display. È sulla batteria però che Denson si è maggiormente soffermato. Non perché la batteria dei telefoni Samsung Galaxy S6 abbia una notevole durata - Denson ripete più volte che loro non hanno inventato una batteria che dura per sempre - ma perché il tempo di ricarica della batteria è molto basso, si arriva a ricaricare la batteria di 4 ore in un tempo di 10 minuti. Allo stesso modo gli S6 disporranno di ricarica Wireless e saranno compatibili sia con WPC sia con PMA.
Telecamera: ottimale anche in condizioni di scarsa luminositàAltro punto di forza dei nuovi Galaxy S6 è la telecamera. Denson mostra con un certo orgoglio video comparativi fra i risultati ottenuti fotografando lo stesso soggetto a parità di luce con un Galaxy S6 e con un iPhone 6 mostrando come il Galaxy S6 sia in grado di ottenere risultati migliori in condizioni di luce scadente. Per gli amanti dei numeri la fotocamera principale è da 16 MP con apertura f/1.9. La fotocamera posteriore è invece da 5MP sempre con f/1.9. Non sono numeri da fare girare la testa, ma Samsung punta tutto sulla capacità di raccogliere meglio la luce e ridistribuirla sui pixel ottenendo effetti decisamente migliori.
Realtà virtuale e sicurezzaNella presentazione di Denson c'è spazio anche per il Samsung Gear VR accessorio per la realtà virtuale che Samsung vede come perfetto complemento dei nuovi Galaxy S6. L'ultima parte della presentazione è per il Samsung Knox, sistema di sicurezza che secondo il produttore rende il telefono a prova di Hacker e pronto per il business.
Disponibilità e prezzoLa distribuzione mondiale avrà inizio il 10 Aprile nelle tre edizioni da 32GB, 64GB e 128 GB, i prezzi non sono stati ancora annunciati ma si ritiene che si possa partire dai 700€ per i 32GB fino ai 900€ dei 128GB [gallery size="medium" ids="4901,4900,4899,4898,4897,4896,4895,4894"]
