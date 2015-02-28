Huawei Watch: ecco il video dello smartwatch cinese

Huwaei non poteva aspettare l'imminente Mobile World Congress
per presentare uno dei suoi prodotti di punta per il 2015. Così l'Huawei Watch
prima è comparso in alcuni cartelloni pubblicitari all'interno dell'areoporto di Barcellona, poi ha debuttato su Youtube con alcuni video che illustrano le scelte di design che hanno ispirato la progettazione dello smartwatch della compagnia di Shenzhen.
Appare evidente che Huawei punta su un design essenziale con un aspetto simile a quello di un orologio tradizionale: "prima di tutto deve assomigliare ad un orologio, perché un orologio è un orologio"
dice uno dei protagonisti del video, rispondendo alla domanda "cosa le persone si aspettano da uno smartwatch" - "Un orologio non dovrebbe essere un nuovo gadget o uno smartphone in miniatura ma un orologio è un oggetto dal fascino senza tempo e deve trasmettere una sensazione di stile"
prosegue"
Dunque Huawei Watch si ispira ad un orologio tradizionale, sarà di forma rotonda
e conserverà la corona. Ci saranno diverse "face" fra cui scegliere, qualcuno potrebbe scegliere un'interfaccia con le tipiche lancette, altri potranno scegliere un'interfaccia più moderna. Particolare attenzione anche ai cinturini
e alla possibilità di cambiarli con facilità. Il diametro
sarà di 42mm, sufficiente secondo Huawei a rendere l'orologio appetibile sia per un pubblico maschile sia per un pubblico femminile. Il display sarà protetto dal classico Saffire Glass
tipico degli orologi di lusso e buona parte dei materiali sarà in acciaio. Il sistema operativo
sarà Android Wear.
Non si dispone ancora delle caratteristiche tecniche
e del prezzo. Guardando il video lo smartwatch di Huawei sembra realmente avere un design particolarmente elegante e si percepisce una cura nella progettazione e nei materiali. Rimane da verificarlo alla prova dei fatti e capire quali caratteristiche tecniche e funzionalità saranno alla base di questo smartwatch