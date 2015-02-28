Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Huawei Watch: ecco il video dello smartwatch cinese

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Huawei Watch: ecco il video dello smartwatch cinese
Huwaei non poteva aspettare l'imminente Mobile World Congress per presentare uno dei suoi prodotti di punta per il 2015. Così l'Huawei Watch prima è comparso in alcuni cartelloni pubblicitari all'interno dell'areoporto di Barcellona, poi ha debuttato su Youtube con alcuni video che illustrano le scelte di design che hanno ispirato la progettazione dello smartwatch della compagnia di Shenzhen. Appare evidente che Huawei punta su un design essenziale con un aspetto simile a quello di un orologio tradizionale: "prima di tutto deve assomigliare ad un orologio, perché un orologio è un orologio" dice uno dei protagonisti del video, rispondendo alla domanda "cosa le persone si aspettano da uno smartwatch" - "Un orologio non dovrebbe essere un nuovo gadget o uno smartphone in miniatura ma un orologio è un oggetto dal fascino senza tempo e deve trasmettere una sensazione di stile" prosegue" Dunque Huawei Watch si ispira ad un orologio tradizionale, sarà di forma rotonda e conserverà la corona. Ci saranno diverse "face" fra cui scegliere, qualcuno potrebbe scegliere un'interfaccia con le tipiche lancette, altri potranno scegliere un'interfaccia più moderna. Particolare attenzione anche ai cinturini e alla possibilità di cambiarli con facilità. Il diametro sarà di 42mm, sufficiente secondo Huawei a rendere l'orologio appetibile sia per un pubblico maschile sia per un pubblico femminile. Il display sarà protetto dal classico Saffire Glass tipico degli orologi di lusso e buona parte dei materiali sarà in acciaio. Il sistema operativo sarà Android Wear. Non si dispone ancora delle caratteristiche tecniche e del prezzo. Guardando il video lo smartwatch di Huawei sembra realmente avere un design particolarmente elegante e si percepisce una cura nella progettazione e nei materiali. Rimane da verificarlo alla prova dei fatti e capire quali caratteristiche tecniche e funzionalità saranno alla base di questo smartwatch
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

IKEA stazione di ricarica wireless integrata nei mobili

Articolo Successivo

Noodoe Watch l'esatto opposto di Apple Watch

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020