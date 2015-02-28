Noodoe Watch l'esatto opposto di Apple Watch
di Redazione
28/02/2015
Sembra una fascetta da fitness, ma non lo è. Noodoe Watch non conterà i vostri passi né controllerà il vostro sonno. Tramite Bluetooth farà comunella con il vostro smartphone e visualizzerà le notifiche, ma non sarà possibile strisciare sul display verso destra o verso sinistra per concludere qualsiasi azione, come rispondere ad una chiamata o respingerla. Non è possibile giocare a nessun gioco oppure rivolgersi a Noodoe Watch con la voce per un qualunque comando vocale. Non ha nessun tipo di tasto, e lo schermo non è nemmeno touch e, giusto per gradire, lo si trova di un solo colore: il nero! Rispetto a tutti gli altri dispositivi come lui che si interfacciano con uno smartphone, potrebbe sembrare un prodotto assolutamente inutile. La verità è che Noodoe focalizza tutta la sua attenzione su un diverso modo di intendere uno smartwatch. Per John Wang ex direttore marketing di HTC e creatore di Noodoe Watch tutta l'attenzione è riposta nelle possibilità di personalizzazione. L'hardware non è particolarmente importante, ciò che è importante è fornire all'utente una sorta di foglio bianco sul quale disegnare lo smartwatch dei propri sogni. Noodoe Watch viene presentato come l'esatto opposto di Apple Watch. Sul sito ufficiale si legge: "Se Apple Watch fosse la bambola di Barbie, il Noodoe Watch dovrebbe essere un LEGO. Apple Watch è già perfetto per voi (e voi dovete accettare quello che vi consente di fare). Con un approccio completamente opposto il Noodoe Watch vi consente di cambiare ogni singolo pixel sul vostro orologio per creare un'esperienza mai vista prima. Dopo tutto perché dovreste indossare solo quello che le aziende vi dicono di indossare? La nostra mission: crediamo che un ogetto da polso sia espressione di se stessi. Abbiamo creato Noodoe, tocca a voi mettere il respiro della vostra anima dento di esso" Sembra decisamente una dichiarazione a favore della personalizzazione dello smartwatch, in sostanza Noodoe Watch si propone come una sorta di Raspberry PI degli smartwatch. Ma come funziona questo smartwatch così altamente personalizzabile? prima di tutto è basato un accelerometro e su di una interfaccia chiamata "Motion Magic". Se si riceve una notifica di telefonata, l’unico modo per leggerla è con un gesto del polso, verso destra o verso sinistra. Gesto che alla fine sarà lo stesso per tutte le altre funzioni della fascetta. Oltre alla notifica di chiamata, le sue altre ed uniche funzioni sono orologio, sveglia, calendario e agenda, meteo e temperatura. [youtube http://youtu.be/67puOVgFcGM] Tramite un’apposita applicazione, disponibile sullo smartphone avrete la possibilità di editare la vostra interfaccia, personalizzandola non solo con parole e numeri ma anche con un tocco grafico come fotografie generiche di oggetti o primi piani. Non c’è uno store online da cui attingere, ma ogni utente può condividere con gli altri le proprie personalizzazioni. Se avete qualche esperienza di programmazione potete anche letteralmene progettare l'intera interfaccia di Noodoe linea di codice dopo linea di codice. L'interfaccia può essere completamente personalizzata anche utilizzando immagini scattate con il telefono o elementi grafici di qualunque tipo. Il Noodoe potrebbe essere paragonato ad una tela da dipingere. L'idea è che un orologio così altamente personalizzabile possa dare luogo ad un movimento di espressione fatto da artisti e creativi. L'arrivo sul mercato di Noodoe Watch è previsto per la prossima estate, e il costo e particolarmente appetibile, dovrebbe rimanere infatti sotto i 100$.
Articolo Precedente
Huawei Watch: ecco il video dello smartwatch cinese
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6 presentazione in diretta streaming il 1 Marzo