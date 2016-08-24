Caricamento...

IFA 2016, cosa aspettarsi dalla conferenza Samsung

di Redazione

24/08/2016

IFA 2016, cosa aspettarsi dalla conferenza Samsung

Torna come di consueto l'evento annuale IFA (Internationale Funkausstellung Berlin), una delle più antiche fiere di tecnologia della Germania. Anche quest'anno sarà un momento all'insegna delle maggiori rivelazioni con le presentazioni dei dispositivi che vedremo poi ufficialmente nei prossimi mesi. L'evento si svolgerà a Berlino dal 2 al 7 settembre 2016, ma probabilmente già dalla fine del mese di agosto arriveranno importanti novità e indiscrezioni. In attesa della partenza ufficiale dell'evento, vogliamo concentrarci sulle principali speculazioni che circondano le principali aziende del settore, partendo con il colosso sudcoreano: Samsung. Nonostante Samsung abbia già deciso di presentare a inizio agosto il suo Galaxy Note 7, l'azienda di Suwon non lascerà di certo i suoi amati utenti a bocca asciutta.

Samsung Gear S3, la nuova linea di smartwatch:

Con un invito ufficiale Samsung lascia poco spazio ai dubbi. Non possiamo certo metterci la mano sul fuoco, ma quasi sicuramente All'IFA di Berlino verranno presentati i nuovi smarwatch Gear S3. La linea di dispositivi indossabili made in Samsung dovrebbe avere il sistema operativo Tizen OS (compatibile con Android e iOS). L'orologio smart sarà presentato in più versioni in quanto si differenzieranno i materiali utilizzati. Le indiscrezioni affermano che la prima sarà definita Classica, la seconda Explorer mentre la terza Frontier. ifa-2016-v1-491607

Samsung Galaxy Tab S3, un tablet di fascia alta:

Dopo il Note 7 non è da escludere l'arrivo di nuovi tablet e tra questi sul web si parla del Galaxy Tab S3. A livello di specifiche tecniche potrebbe trattarsi di due versioni (rispettivamente con schermo da 8'' e da 9,7''). A completare il tutto un SoC Snapdragon 652 con 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e una batteria da 4000 mAh. L'arrivo sul mercato? Probabilmente da settembre. Per quanto riguarda le funzionalità del dispositivo, si pensa che il Galaxy Tab S3 sia piuttosto simile al Galaxy Tab S2, se non per alcune innovazioni avvolte nel mistero.   samsung-galaxy-tab-s3-680x400   Restiamo in attesa della presentazione ufficiale per sciogliere ogni dubbio.  
