Apple compra Gliimpse, startup dell'ex dipendente
di Redazione
24/08/2016
Apple acquisisce Gliimpse, startup avviata da un ingegnere, ex dipendente di Cupertino. L’acquisizione è stata definita ad inizio anno, ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo nella giornata di ieri. Dopo alcune indiscrezione trapelate da Fast Company, infatti, l’azienda di Cupertino non ha potuto fare altro che confermare. Gliimpse, per chi non lo sapesse, si occupa della gestione e della condivisione dei dati medici personali.
Gliimpse acquistata da Apple: la storiaLa startup è stata fondata nel 2013 da Anil Sethi, un ingegnere che negli anni ’80 ha lavorato proprio per Apple. Come riporta anche il profilo Linkedin del fondatore, l’idea che sta alla base di Gliimpse è nata dopo la lunga battaglia della sorella contro un tumore al seno. La tragedia fece capire a Sethi quanto fosse difficile gestire e ottenere i dati medici personali. Ne è nato il progetto Gliimpse, che è disponibile anche sotto forma di applicazione, utilizzabile tra l’altro anche tramite Apple Watch. Si tratta di un’app gratuita che consente di condividere i dati medici con facilità e che genera introiti attraverso i fornitori di servizi sanitari e sviluppatori che pagano per i programmi di condivisione. Con questa acquisizione, dunque, la società di Cupertino muove un altro passo importante nel settore della sanità digitale. La Mela offre già altre applicazioni utili in questo campo, come HealthKit, CareKit e ResearchKit. Ad oggi, non è stato ancora specificato che utilizzo Apple ha intenzione di fare di Gliimpse e come sarà accorpato proprio al settore della sanità digitale controllato.
Articolo Precedente
IFA 2016, cosa aspettarsi dalla conferenza Samsung
Articolo Successivo
Watch Dogs 2: novità importanti per gameplay e stile di gioco