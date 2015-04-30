Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

I giochi classici MS-DOS si possono giocare via Twitter

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
I giochi classici MS-DOS si possono giocare via Twitter
Nel mese di Novembre 2014 archive.org aveva annunciato di avere aggiunto al proprio database qualcosa come 900 giochi MS-DOS. Ad oggi il numero dei giochi MS-DOS è cresciuto ed è arrivato a quota 2400. Così giochi come Prince Of Persia, Doom, Lemmings 2 e Wolfenstein 3D attualmente si possono giocare direttamente online gratuitamente visitando le relative pagine di archive.org. Così se qualche nostalgico ha voglia di giocare a Prince of Persia non deve fare altro che visitare https://archive.org/details/msdos_Prince_of_Persia_1990 e iniziare a giocare. La novità è che ora Twitter consente di giocare senza uscire dalla propria piattaforma, è sufficiente cinguettare qualcosa linkando la relativa pagina del gioco e Twitter provvederà a renderlo disponibile per tutti coloro che visualizzeranno il tweet, voi inclusi. Il meccanismo è identico a quello classico dei Tweet tanto che potete persino incorporare il tweet in una pagina web, esattamente come abbiamo fatto noi con i tweet di seguito, nel caso abbiate voglia di una partitina a Prince of Persia o Wolfenstein 3D.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung batte Apple: venduti più Galaxy che iPhone

Articolo Successivo

CH4 un sensore contro la flatulenza

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password

Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password

04/05/2018

Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri

Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri

27/09/2017

Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web

Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web

17/06/2017