I giochi classici MS-DOS si possono giocare via Twitter
di Redazione
30/04/2015
Nel mese di Novembre 2014 archive.org aveva annunciato di avere aggiunto al proprio database qualcosa come 900 giochi MS-DOS. Ad oggi il numero dei giochi MS-DOS è cresciuto ed è arrivato a quota 2400. Così giochi come Prince Of Persia, Doom, Lemmings 2 e Wolfenstein 3D attualmente si possono giocare direttamente online gratuitamente visitando le relative pagine di archive.org. Così se qualche nostalgico ha voglia di giocare a Prince of Persia non deve fare altro che visitare https://archive.org/details/msdos_Prince_of_Persia_1990 e iniziare a giocare. La novità è che ora Twitter consente di giocare senza uscire dalla propria piattaforma, è sufficiente cinguettare qualcosa linkando la relativa pagina del gioco e Twitter provvederà a renderlo disponibile per tutti coloro che visualizzeranno il tweet, voi inclusi. Il meccanismo è identico a quello classico dei Tweet tanto che potete persino incorporare il tweet in una pagina web, esattamente come abbiamo fatto noi con i tweet di seguito, nel caso abbiate voglia di una partitina a Prince of Persia o Wolfenstein 3D.
Pausa Caffè https://t.co/lHa1KOTCUN— jaco (@jachetto) 30 Aprile 2015
Pausa Caffè: https://t.co/wq5H5sjYIt— jaco (@jachetto) 30 Aprile 2015
