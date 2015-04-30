Home Business Samsung batte Apple: venduti più Galaxy che iPhone

Samsung batte Apple: venduti più Galaxy che iPhone

di Redazione 30/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono bastati pochi mesi e Samsung ha subito riacciuffato e superato Apple: tra gennaio e marzo 2015, infatti, sono stati venduti più smartphone Galaxy che iPhone. Un risultato importante per la casa coreana, che aveva chiuso il 2014 in forte sofferenza al cospetto del concorrente americano. Insomma, una sorta di alternanza nel predominio del mercato, che segue le mosse e le susseguenti contromosse dei contendenti. Così, se era stato iPhone 6 a dominare il mercato negli ultimi mesi del 2014, Samsung si è ripresa alla grande anche grazie al Galaxy S6: lo confermano gli ultimi dati pubblicati con il report Strategy Analytics. Dopo una innegabile crisi di vendite, che ha consentito ad Apple di diventare la regina del mercato alla chiusura del 2014, Samsung è tornata in testa in quella che potremmo ormai considerare una vera e propria battaglia “mobile”: nel giro di pochi mesi i coreani sono tornati leader del mercato degli smartphone pur registrando perdite quanto a quote di mercato. Come riferisce Strategy Analytics, infatti, tra gennaio e marzo 2015, Samsung avrebbe venduto qualcosa come 83,2 milioni di smartphone con una quota di mercato di mercato pari al 24% (contro il 31% dello scorso anno). Apple si ferma nel primo trimestre del nuovo anno a 61 milioni di iPhone venduti, mentre il terzo posto, il gradino più basso del podio, è di Lenovo-Motorola con il 5,4% di quote di mercato. Bene i cinesi di Huawei che consolidano la propria posizione con un buon 5%. Samsung, quindi, ha iniziato il secondo trimestre del 2015 con il coltello dalla parte del manico, toccherà ad Apple risalire la china: in quel di Cupertino, però, sono ottimisti, come ha ribadito proprio nei giorni scorsi Tim Cook.