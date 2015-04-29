CH4 un sensore contro la flatulenza
29/04/2015
Ci sono problemi che possono rivelarsi decisamente imbarazzanti nel corso della normale giornata di una persona. L'eccessiva presenza di gas all'interno dell'addome può dare luogo a fenomeni di flatulenza e di malessere per nulla piacevoli. Se poi il fenomeno assume carattere ripetitivo può incidere negativamente nei rapporti con le persone oltre che ovviamente causare pesantezza intestinale e generale sonnolenza. CH4 è un dispositivo attualmente alla ricerca di fondi su Kickstarter. Il funzionamento è semplice, si può trasportate nella tasca posteriore del pantalone o attaccato alla cintura. Un App collegata al dispositivo può essere utilizzata per tracciare un diario delle abitudini alimentari, mantenendo memoria dei cibi ingeriti giornalmente. CH4 traccia il livello di produzione del gas nel corso della giornata e incrocia i dati con quelli del diario alimentare segnalando quali sono i cibi che causano un'eccessiva flatulenza. I progettisti sono attualmente al primo stadio di realizzazione del progetto, sono stati realizzati la scheda dei circuiti elettronici, l'interfaccia del sensore con un sistema BlueTooth a basso consumo di energia ed è stata prototipata l'App, in una prima fase prevista solo per iPhone. Il progetto che ha raccolto fino ad ora 1,658$ sui 180,000$ richiesti per portare il sensore in produzione ed è ben lontano dal raggiungere l'obiettivo. CH4 è un'idea di Rodrigo Narciso, ingegnere ed artista che a Engadget CH4 che il progetto è affidabile e serio. Tuttavia il basso budget raccolto a fronte degli obiettivi prefissati rende complicato che questo progetto possa diventare un giorno realtà.
