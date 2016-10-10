Home Hardware Huawei Honor 6X in arrivo la presentazione ufficiale

Huawei Honor 6X in arrivo la presentazione ufficiale

di Redazione 10/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il produttore cinese Huawei è da diverso tempo al lavoro su un nuovo smartphone mid-gamma. Chiamato Honor 6X, il dispositivo è comparso online verso la fine dello scorso mese grazie a un documento di certificazione dell'ente TENAA. A distanza di diverso tempo il colosso degli smartphone cinesi ha finalmente confermato che la presentazione del dispositivo è prevista per il 18 ottobre nel corso di un evento in Cina. Honor 6X, le indiscrezioni sulle specifiche tecniche Se l'immagine teaser pubblicata in rete non lascia dubbi riguardo il suo futuro arrivo sul mercato, resterebbero da chiarire alcune perplessità sulla scheda tecnica, in quanto le attuali indiscrezioni potrebbero essere di dubbia veridicità. Secondo le più recenti informazioni, Honor 6X dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti. La prima versione dovrebbe essere dotata di Qualcomm Snapdragon 617, mentre la seconda monterebbe un processore Kirin 650. È anche probabile la presenza di 3GB di RAM e i 32GB di memoria interna, un display da 5.5 pollici Full HD ed una batteria da 3.340 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo sarà sicuramente Android, anche se non sappiamo con esattezza a quale versione sarà aggiornato. Honor 6X, tre fotocamere in uno smartphone di fascia media Come comparto multimediale si mormora della presenza di tre fotocamere, una anteriore e due posteriori: l'ottica anteriore potrebbe essere da 8MP, mentre per le due fotocamere posteriori si parla rispettivamente di 12MP e di 2MP. Tra le altre caratteristiche si fa riferimento alla presenza di connettività 4G LTE e modulo IR (a infrarossi). Non dovrebbe inoltre mancare la porta USB Type-C. Data invece praticamente per sicura è la presenza del lettore di impronte digitali. Per il momento non ci sono rumor riguardanti prezzi e disponibilità. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se Honor 6X potrà rivelarsi il degno successore dell'ottimo Honor 5X che, ricordiamo, è riuscito a vendere ben 8 milioni di pezzi in seguito al lancio ufficiale.