Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy S8 ufficiale il 26 febbraio 2017? Tutte le anticipazioni

Redazione Avatar

di Redazione

10/10/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy S8 ufficiale il 26 febbraio 2017? Tutte le anticipazioni
Samsung Galaxy S8 dovrebbe vedere la luce il 26 febbraio del 2017: lo rivela il leaker ‘Ricciolo1’, secondo il quale non ci sarà alcun annuncio anticipato dall’azienda coreana dopo i grossi problemi riscontrati con il Galaxy Note 7. Come avvenuto per i suoi predecessori, dunque, lo smartphone di punta di Samsung sarà presentato ufficialmente al Mobile World Congress di Barcellona, la kermesse mondiale dedicata ogni anno ai nuovi dispositivi mobili. Al momento non ci sono grosse notizie ufficiali in merito al MWC, così come sul nuovo smartphone dell’azienda coreana. Abbiamo però diverse indiscrezioni che ci consentono di delineare un quadro generale delle scelte effettuate da Samsung per il suo prossimo modello di punta. Innanzitutto, il Galaxy S8 dovrebbe essere disponibile in una sola versione, con schermo curvo ai lati e una diagonale compresa tra i 5 e i 5,2 pollici. La tecnologia AMOLED, che sarà sposata dai nuovi iPhone, potrebbe essere abbandonata per fare posto alla Bio Blue in quello che dovrebbe essere un pannello 4K da 806 PPI.

Samsung Galaxy S8: caratteristiche tecniche

Nel cuore del Samsung Galaxy S8 dovrebbe pulsare il nuovo chip Exynos 8895, attualmente noto dalle parti di Seoul con il nome in codice Kanchen e con un processore Octa Core con due cluster. A supporto anche una GPU ARM Mali-G71, che garantirebbe una velocità del 70% superiore nel processare le immagini. La RAM sarà da almeno 6 GB di tipo LPDDR4. La scheda tecnica dovrebbe essere completata da una doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 8 MegaPixel, che dovrebbero essere disposti verticalmente in modo che uno acquisisca le immagini, l’altro le informazioni aggiuntive per renderle migliori in condizioni di luminosità non ottimali. Non mancherà un modem con il supporto ai protocolli di connessione più recenti, un lettore di impronte digitali, mentre dovrebbe sparire il jack audio da 3.5 millimetri, sostituito dalla porta MicroUSB Type-C. La scocca, infine, dovrebbe essere resistente all’acqua e alle immersioni, mentre il design dovrebbe essere in linea con l’attuale generazione di smartphone e phablet coreani. È ancora presto per parlare di prezzi, ma sicuramente si partirà da una cifra elevata.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Huawei Honor 6X in arrivo la presentazione ufficiale

Articolo Successivo

Sharp Corner R, nuovo smartphone concept senza cornici e bordi arrotondati

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020