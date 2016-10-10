Samsung Galaxy S8 ufficiale il 26 febbraio 2017? Tutte le anticipazioni
Samsung Galaxy S8: caratteristiche tecnicheNel cuore del Samsung Galaxy S8 dovrebbe pulsare il nuovo chip Exynos 8895, attualmente noto dalle parti di Seoul con il nome in codice Kanchen e con un processore Octa Core con due cluster. A supporto anche una GPU ARM Mali-G71, che garantirebbe una velocità del 70% superiore nel processare le immagini. La RAM sarà da almeno 6 GB di tipo LPDDR4. La scheda tecnica dovrebbe essere completata da una doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 8 MegaPixel, che dovrebbero essere disposti verticalmente in modo che uno acquisisca le immagini, l’altro le informazioni aggiuntive per renderle migliori in condizioni di luminosità non ottimali. Non mancherà un modem con il supporto ai protocolli di connessione più recenti, un lettore di impronte digitali, mentre dovrebbe sparire il jack audio da 3.5 millimetri, sostituito dalla porta MicroUSB Type-C. La scocca, infine, dovrebbe essere resistente all’acqua e alle immersioni, mentre il design dovrebbe essere in linea con l’attuale generazione di smartphone e phablet coreani. È ancora presto per parlare di prezzi, ma sicuramente si partirà da una cifra elevata.
