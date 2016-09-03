HP Omen, una nuova gamma di prodotti per il gaming

HP Omen X

A IFA 2016, HP sceglie di presentare i nuovi prodotti che andranno a far parte della, destinata ai videogiocatori più esigenti. Inclusi nella nuova lineup vi sono diversi prodotti, pensati per i giocatori alla ricerca di dispositivi dalleVediamo quindi nel dettaglio le caratteristiche diSi tratta di un PC desktop dotato di un design singolare. Il case è a forma di cubo e ciò permette di offrire una miglior dispersione del calore. Come è possibile immaginare, i componenti hardware sono infatti tenuti in scompartimenti separati e vi è inoltre possibilità di effettuare upgrade tecnici.Omen X sarà disponibile in Italia da settembre 2016 al prezzo diSi tratta di un notebook classico da 17″ che vantaIn sostanza è la versione portatile di HP Omen X, pensata per i videogiocatori che sono costretti a rinunciare a un PC destkop, magari per questioni di spazio. Chiaramente si tratta di un prodotto di fascia alta e di conseguenza costoso. Il portatile sarà, con prezzi che potrebbero aumentare in base alla configurazione hardware richiesta.Completa la gamma di prodotti hardware. Nonostante manchino i precisi dettagli tecnici di riferimento, sappiamo che Omen X Curved Display integrerà la. Maggiori dettagli saranno rivelati sicuramente nei prossimi mesi. L’uscita in Italia del monitor è prevista per i primi mesi del 2017.Indispensabili per i videogiocatori sono anche gli accessori: HP presenta le sue periferiche in collaborazione con SteelSeries. Si tratta di una vasta gamma di prodotti che vanno dal paio di cuffie, alla tastiera, passando per il mouse con retroilluminazione RGB (16,8 milioni di colori) e relativo tappetino, ciascuno di essi firmato HP. L'uscita ufficiale sul mercato di questi accessori è prevista per l'autunno 2016 con i seguenti prezzi: