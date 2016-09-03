HP Omen, una nuova gamma di prodotti per il gaming
03/09/2016
A IFA 2016, HP sceglie di presentare i nuovi prodotti che andranno a far parte della linea HP Omen, destinata ai videogiocatori più esigenti. Inclusi nella nuova lineup vi sono diversi prodotti, pensati per i giocatori alla ricerca di dispositivi dalle caratteristiche hardware top di gamma. Vediamo quindi nel dettaglio le caratteristiche di Omen X, un PC desktop gaming, Omen Notebook 17″, Omen Curved Display e gli accessori Omen SteelSeries.
HP Omen XSi tratta di un PC desktop dotato di un design singolare. Il case è a forma di cubo e ciò permette di offrire una miglior dispersione del calore. Come è possibile immaginare, i componenti hardware sono infatti tenuti in scompartimenti separati e vi è inoltre possibilità di effettuare upgrade tecnici. Specifiche tecniche:
- Processore: fino ad Intel Core i7 di 6a generazione overcloccabile
- RAM: fino a 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 480 o NVIDIA GeForce GTX 1080
- Archiviazione: SSD da 256 GB e HDD da 2 TB
- Altro: alimentatore da 1.300 watt
HP Omen Notebook da 17″Si tratta di un notebook classico da 17″ che vanta un hardware di ultima generazione. In sostanza è la versione portatile di HP Omen X, pensata per i videogiocatori che sono costretti a rinunciare a un PC destkop, magari per questioni di spazio. Chiaramente si tratta di un prodotto di fascia alta e di conseguenza costoso. Il portatile sarà acquistabile a partire da 1.899€, con prezzi che potrebbero aumentare in base alla configurazione hardware richiesta.
Omen X Curved DisplayCompleta la gamma di prodotti hardware un monitor con schermo curvo. Nonostante manchino i precisi dettagli tecnici di riferimento, sappiamo che Omen X Curved Display integrerà la tecnologia NVIDIA G-Sync. Maggiori dettagli saranno rivelati sicuramente nei prossimi mesi. L’uscita in Italia del monitor è prevista per i primi mesi del 2017.
Accessori Omen SteelSeriesIndispensabili per i videogiocatori sono anche gli accessori: HP presenta le sue periferiche in collaborazione con SteelSeries. Si tratta di una vasta gamma di prodotti che vanno dal paio di cuffie, alla tastiera, passando per il mouse con retroilluminazione RGB (16,8 milioni di colori) e relativo tappetino, ciascuno di essi firmato HP. L'uscita ufficiale sul mercato di questi accessori è prevista per l'autunno 2016 con i seguenti prezzi:
- Cuffie: 79,99€
- Tastiera: 99,99€
- Mouse: 59,99€
- Mouse pad: 19,99€
