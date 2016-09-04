Home Eventi IFA 2016, arriva Moto Z Play, smartphone modulare all'avanguardia

di Redazione 04/09/2016

Si aprono ufficialmente le porte di IFA 2016, fulcro delle novità dell'elettronica di consumo che nei prossimi mesi letteralmente "invaderanno" il mondo delle smart TV, degli smartphone e della domotica con tante proposte di grande interesse. Tra queste non può mancare il ritorno di Motorola / Lenovo con un dispositivo Android modulare dalle caratteristiche senz'altro esaltanti per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di fascia media particolarmente votato alla fotografia e alla stabilità complessiva. Parliamo di Motorola Moto Z Play, che eredita lo stesso form factor dei passati Moto Z e Z Force che hanno costituito gran parte della fortuna di questa serie nel 2016; e che nonostante un comparto tecnico inferiore, riesce comunque a distinguersi per una buona flessibilità in tema funzioni. Z Play è costituito da un frame in alluminio e vetro che gli offre un aspetto particolarmente elegante, per quanto con la tecnologia ShatterShield applicata già su Z Force avrebbe sicuramente avuto una marcia in più. Questo telaio racchiude un chipset octa--core Snapdragon 625 a 2 GHz di frequenza, 32 GB di storage e 3 GB RAM, che lo rendono a pieno titolo uno smartphone Android Marshmallow più che accettabile per l'uso quotidiano. Particolare attenzione è stata posta nel comparto fotografico (16 MPX di fotocamera con 2 flash LED, autofocus e PDAF), anche se Z Play si distingue pure per una connettività completa (Wi-Fi dual band 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LTE, GPS, NFC) e pronta all'uso in ogni contesto. IFA 2016: Moto Z Play è il modulare Android Marshmallow più user-friendly Il cuore dell'offerta di Z Play è ovviamente costituito dalla serie di moduli (conosciuti come Moto Mods) in grado di ampliare notevolmente le capacità del dispositivo. Si parte da un power pack aggiuntivo, in grado di estendere la durata della batteria ben oltre i 3510 mAh della configurazione base, per arrivare a SoundBoost di JBL, altoparlanti esclusivi in grado di enfatizzare l'audio senza compromessi per chi desidera utilizzare lo smartphone come un mini hi-fi. Il top di gamma dei Mods attuali per Moto Z Play è costituito però da Hasselblad True Zoom, dedicato ai fotografi che vogliono portare le performance del dispositivo a livelli ancora più alti: una volta applicato grazie ai 16 PIN magnetici che connettono stabilmente ma reversibilmente il modulo allo smartphone, sarà possibile trasformarlo in una fotocamera di qualità da 12 megapixel, con annesso zoom da 10X e un flash Xenon. A testimonianza delle capacità e delle prospettive future dei Moto Mods, True Zoom è capace di operare anche a livello software scattando in formato RAW per caricarle rapidamente sul cloud Google Foto, e consentire una veloce post produzione grazie a Hasselblad Phocus, un piccolo studio personale in formato software per Z Play. Accogliamo quindi l'ultima fatica Motorola / Lenovo sapendo che difficilmente prima di fine anno ci verranno presentati dispositivi di qualità simile a livello di smartphone modulari: per chi ama Android ed è alla ricerca di una soluzione che abbia le specifiche richieste, si tratta senz'altro di una delle scelte migliori del periodo.