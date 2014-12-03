Home Notebook HP EliteBook 1020 leggero come una piuma

03/12/2014

HP presenta EliteBook 1020 notebook. Con un peso di 1kg e spessore minimale si propone sul mercato come il notebook più leggero e sottile del settore. Nella versione classica l'EliteBook 1020 ha uno spessore di 15,7 mm ed un peso di 1.2Kg, esiste però anche una versione Special Edition (SE) che arriva ad un peso di un solo Kg. Il design è identico per tutte e due le versioni ed entrambe sfruttano una particolare lega di manesio-litio per la parte superiore e la tastiera e un materiale in carbonio per la parte inferiore. L'utilizzo di questi particolari materiali rende gli HP EliteBook 1020 praticamente indistruttibili. Vengono certificati per lo standard MIL-STD 810G che li garantisce per sopportare cadute, temperature elevate, esposizione ad altra pressione ed alta umidità. La ventola è ultrasilenziosa e l'hard disk è un SSD, in pratica potreste tenerlo acceso anche durante un concerto di musica classica senza che nessuno se ne accorga. La diagonale dello schermo è di 31,75cm (12,5 pollici) QHD ad alta risoluzione. Il processore è Intel Core M e la batteria arriva fino a 9 ore di autonomia. Infine la tastiera è dotata di una particolare tecnologia che garantisce un feedback decisamente accurato per l'utente. Completano il tutto una Webcam da 720px e gli altoparlanti anteriori audio HD con DTS Studio Sound. Tutto nella gamma EliteBook è comunque progettato per essere usato in mobilità, dal peso, allo spessore, all'assenza di rumore, alla durata della batteria è pensato per persone che devono usare il PC in viaggio, lontani dal proprio ufficio. La disponibilità è prevista per Febbraio 2015 per la versione Standard Edition, Aprile per la versione Special Edition. Il prezzo non è stato ancora fissato.