Firefox potrebbe sbarcare su iOS

We need to be where our users are so we're going to get Firefox on iOS #mozlandia — Lukas Blakk (@lsblakk) 2 Dicembre 2014

C'è un problema di fondo fra Mozilla e Apple che fino ad ora ha impedito che Firefox girasse su iPhone, iPad e soci. Mozilla vuole utilizzare il proprio web engine all'interno di Firefox, Apple invece pretende che venga utilizzato il proprio codice nativo con la motivazione ufficiale che viceversa potrebbero verificarsi problemi di sicurezza. Firefox fino ad ora si era sempre rifiutata di seguire questa politica ma recenti dichiarazioni di Jonathan Nightingale sembrano rivelare un cambio di direzione. Così Firefox potrebbe finalmente giungere su iPhone e soci. Come questo possa accadere non è ancora ben chiaro ma è presumibile che anche Firefox così come già Chrome utilizzerà l'engine di Apple e costruirà su di esso un'interfaccia customizzata. Le motivazioni per cui Mozilla potrebbe essersi piegata a questa politica sono varie. Prima di tutto però bisogna tenere conto delle possibilità di sincronizzazione dei bookmark e interazione con le altre piattaforme. Allo stato attuale infatti gli utenti iOS sono costretti a switchare da un browser all'altro ogni volta che passano da un ambiente mobile ad un ambiente desktop e questo potrebbe, alla lunga, far perdere a Firefox qualche utente. Mozilla vuole evitare che questo possa accadere, così a fronte del fatto che gli utenti possano sincronizzare i dati e possano rimanere in un ambiente familiare è forse disposta a pagare il dazio di non potere utilizzare il proprio web engine. Ci sono ancora poche certezze a dire il vero ancora su come Mozilla intenda portare il proprio browser all'interno di iOS e non è detto che il porting costringerà Firefox ad utilizzare il codice di Apple ma ne sapremo di più in futuro. Sicuramente un porting di Firefox verso iOS aiuterebbe non poco una buona fetta di utenti a rimanere all'interno dello stesso Browser anche cambiando piattaforma