SkyBell il campanello Wi-Fi per la porta di casa

Avete presente il buon vecchio campanello per la porta, ecco potrebbe andare in pensione grazie ad una nuova generazione di campanelli intelligenti, primo fra tutti SkyBell. SkyBell è nato atraverso un crowfunding su IndieGogo, ha raccolto qualcosa come 500.000$ ed è attualmente un progetto in produzione. Il funzionamento è semplice: SkyBell si sostituisce al classico campanello della porta. Dal momento in cui il prodotto è completamente installato (roba da 10 minuti) SkyBell si connette alla rete Wi-Fi e diventa il vostro nuovo campanello di casa. La differenza rispetto al campanello tradizionale è che quando qualcuno bussa al campanello SkyBell entra in azione, manda una notifica al vostro SmartPhone e vi mostra il video della persona che è attualmente in attesa dietro la vostra porta. Se volete potete rispondere, e persino parlare in vivavoce con il vostro ospite. Ci sono alcune caratteristiche interessanti che fanno di SkyBell un prodotto utile in più di una circostanza. Il campanello è infatti dotato di sensori di movimento, per cui se qualche ospite indesiderato traffica dietro la vostra porta con scopi non proprio leciti, SkyBell entra in azione, vi invia una notifica sul cellulare ed inizia a registrare il video. [youtube http://youtu.be/GLneMHKd_Qg] Altre funzionalità utili sono per esempio la modalità "Do Not Disturb" che disattiva il campanello se non avete voglia di ricevere ospiti per qualche tempo e la modalità utenti multipli che manda notifica e video a più di uno smartphone. L'app è compatibile sia con Android sia con iPhone. Il costo è di circa 199$ su IndieGogo
