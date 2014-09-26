GoPro Hero 4 rumors e leak
26/09/2014
Su Reddit è appena comparso un Thread che riassume alcune delle caratteristiche tecniche che potrebbero vedere la luce sulla GoPro Hero 4. La nuova versione di una delle videocamere più diffuse al mondo potrebbe arrivare per Ottobre, nel frattempo il toto-caratteristiche inizia ovviamente ad assumere i connotati del gioco popolare. Per quanto riguarda i rumors comparsi su Reddit dobbiamo dire che in realtà si tratta di una raccolta di notizie assemblate in unico thread ma potrebbero contenere un minimo fondo di verità. La nuova GoPro Hero 4 potrebbe avere uno schermo LCD Touch sul dorso, e potrebbe catturare video in 4K a 30 fps. Anche la Hero 3+ Black può registrare video in 4K ma solo a 15 FPS per cui la variazione sarebbe consistente. Le dimensioni dovrebbero essere simili a quelle della Hero+ quindi dovrebbe essere possibile utilizzare tutti gli accessori già disponibili. Inoltre previsto Bluetooth e GPS. Un'immagine presa da un sito canadese mostrerebbe un prezzo fra 400 e 600$. Naturalmente quanto detto fin qui è da intendersi esclusivamente come un rumors, niente di più che un soffio di vento che si alza nell'attesa. Tuttavia la GoPro Hero 4 è veramente molto attesa e si attendono con ansia notizie ufficiali. Rumors questa volta italiani riportano una data di rilascio non per Ottobre ma per Marzo 2015
