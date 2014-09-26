Home Videogame Fifa 15 un campione annunciato

Fifa 15 un campione annunciato

di Redazione 26/09/2014

Siamo dunque al grande giorno in cui Fifa 15 scende in campo. Il rilascio di un gioco di questo calibro significa sostanzialmente un rapido scossone alle classifiche di vendita. Fifa 15 è inesorabilmente destinato a competere per uno dei primi posti nel campionanto dei giochi più venduti nel mondo e sicuramente per la leadership in Italia. Le novità attese sono parecchie. Prima di tutto una diversa percezione del gioco. Se in Fifa 14 si avvertiva un certo tentativo di riprodurre il tiki-taka, in Fifa 15 si cerca di recuperare uno stile di gioco più emozionante ed esplosivo. Tutto potrebbe essere più reattivo e veloce e nonostante questo mantenere una buona dose di realismo. Anche fare Goal potrebbe essere più difficile poiché i portieri potrebbero essere maggiormente reattivi un po' come nel calcio reale. In ogni particolare si cerca di ottenere un effetto più coinvolgente. In ogni azione, in ogni contatto con il pubblico e con il terreno di gioco, tutto deve essere avvolto da situazioni emozionanti ed esplosive. Ci sono 600 nuove reazioni emozionali per ogni avvenimento della partita che andranno a sottolinerare lo stato emotivo dei giocatori. Allo stesso modo ci sono almeno 10 modi per celebrare un goal. Anche i cori dello stadio ed ogni dettaglio teso a ricreare l'atmosfera adrenalinica di una vera partita di calcio assumerà una straordinaria rilevanza nel corso delle partite. In generale Fifa 15 porterà una grafica ulteriormente rinnovata e una intelligenza artificiale molto più evoluta. Come sempre accade per ogni rilascio di Fifa si attendono pareri diversi dagli amanti del genere. Tuttavia c'è un'unica certezza, qualunque siano le caratteristiche tecniche di questa release, sicuramente Fifa 15 giocherà un ruolo da campione sul mercato dei videogiochi