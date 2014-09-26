LifeBeam il casco intelligente per Ciclisti
di Redazione
26/09/2014
Gli sportivi hanno un'anima tecnologica. Lo sanno bene i produttori di app, che sul fitness hanno fondato un mezzo impero. E lo sanno bene i produttori di smartwatch che lanciando i nuovi prodotti non dimenticano di inserire app per il controllo delle performance sportive. LifeBeam però non è niente di tutto questo, non è uno smartwatch, non è una app per lo sport, non ha bisogno di un cardiofrequenzimetro legato al petto per effettuare le sue misurazioni, non è nulla che possa ritenersi estraneo al normale equipaggiamento del ciclista. LifeBeam è un casco. Un "quasi" normale casco per ciclista, tanto che svolge più che bene il suo mestiere di proteggervi dalle cadute se fosse necessario. LifeBeam però integra al suo interno una serie di sensori per rilevare frequenza cardiaca, consumo calorico e performance. La singolarità di LifeBeam è proprio quella di voler essere il più discreto possibile. Si indossa come un normale casco e proprio per adattarsi meglio possibile alle vostre esigenze non è corredato da un'app particolare ma invece si interfaccia con quella che utilizzate tipicamente. Così potete utilizzare LifeBeam integrandolo con un app per smartphone, con uno smartwatch, o un classico computer da bicicletta. Attualmente in promozione ha un costo di 199$, al di fuori della promozione 299$. Non pochi, non molti se si pensa che prima di tutto è un casco ma che ha anche dentro di se un'elevata componente tecnologica. In altre parole se avete intenzione di comprare un casco per la vostra bici e anche un oggetto per rilevare le vostre performance, allora LifeBeam potrebbe valere la spesa. Potete ordinarlo qui [youtube http://youtu.be/LQwOVoaxy6I]
