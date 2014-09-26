Home Gadget e Curiosità Murata e le sue 9 sorelle. Le bambole che danzano come un vero corpo di ballo

di Redazione 26/09/2014

D'accordo una sola bambola che balla non è una novità. Se però le bambole sono 10 e danzano in modo sincronizzato allora è abbastanza probabile che l'attento spettatore si soffermi a guardarle come accade guardando danzare i migliori corpi di ballo. [youtube http://youtu.be/4SNLwzsyCR0] Lei si chiama Murata, è giapponese ed è una bambola. Ha occhi di un celeste fluorescente e pompom luminosi al posto delle mani. In realtà Murata è un vero e proprio corpo di ballo formato da bambole. Le dieci ragazze terribili usano una sfera per muoversi in tutte le direzioni sincronizzandosi fra loro. Agitano le mani mentre ballano, e la posizione eretta è garantita da tre sensori con giroscopio che utilizzano una sorta di pendolo per compensare gli squilibri derivanti dal movimento. Un'opera ingegneristica che si trova più o meno simile nel controllo di stabilità di alcune vetture e negli stabilizzatori di alcune fotocamere digitali. Le bambole si sincronizzano fra loro anche grazie a quattro sensori a infrarossi e cinque microfoni a ultrasuoni che rilevano la posizione degli elementi circostanti in un'area di 16 metri quadrati. Certo i Giapponesi storicamente ci hanno abituato a grandi spettacoli basati sulla sincronizzazione del movimento e questa bambola non poteva non venire che dal Giappone. Bisogna anche dire che Murata è anche il nome dell'omonima casa costruttrice delle bambole, e che non è solo un produttore di giocattoli ma un colosso dell'elettronica che fa della ricerca e sviluppo uno dei suoi cavalli di battaglia. Le bambole sono bellissime e sono sicuramente un modo efficace di farsi pubblicità