Google ti mette in contatto con un medico su Internet

di Redazione 13/10/2014

Il problema di Internet è che è un vasto calderone di informazioni. In certi campi incappare in una bufala o in un'informazione sbagliata potrebbe non essere un problema. I più creduloni finiranno per essere oggetto di satira da parte degli amici, gli altri rischiano di crearsi delle false convinzioni, sicuramente dannose ma non letali. Non è così invece quando si parla della salute. In alcuni casi il cercare su Internet informazioni sui sintomi di una malattia potrebbe indurre in errori letali, non rimediabili, ed assolutamente dannosi. Una semplice influenza potrebbe essere scambiata per qualcosa di molto più grave o viceversa, un dolore in una qualche parte del corpo potrebbe diventare una grave malattia a seconda dell'articolo che più ci convince, pubblicato con le migliori intenzioni da un illustre sconosciuto sul proprio blog. Così Google starebbe sperimentando un nuovo servizio che consentirebbe di iniziare una video chat con un medico quando si sta ricercando un particolare sintomo. La notizia è stata riportata da Engadget ma non sono ancora del tutto chiari i dettagli del servizio. Secondo quanto riportato, almeno nel periodo di prova, i costi della video chat potrebbero essere sostenuti proprio da Google. Una volta in produzione probabilmente sarà necessario effettuare un pagamento per ottenere un appuntamento medico virtuale. Certo non può avere la stessa valenza di una visita di persona, ma potrebbe avere un costo più basso e sicuramente si tratterebbe di una consulenza maggiormente specializzata per un soccorso di primo livello, rispetto a quanto può essere leggere un qualunque articolo su internet e lasciarsi andare ad una facile quanto dannosa autodiagnosi