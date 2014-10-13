Home Internet Inviare denaro via Twitter? in Francia è una realtà

di Redazione 13/10/2014

Negli scorsi giorni avevamo pubblicato un'indiscrezione secondo cui Facebook starebbe testando un servizio che consente agli utente di inviare denaro attraverso il Messenger. La risposta di Twitter non si è fatta aspettare. A quanto pare il social ha stretto un alleanza con la banca francese Bpcpe per implementare una funzionalità che consentirebbe agli utenti di Twitter di inviare denaro attraverso un semplice messaggio di testo. Il servizio per ora sarà sperimentato solo in Francia. Il servizio si baserà su una piattaforma denominata S-Money che consentirà agli utenti, indipendentemente dalla banca su cui è appoggiato il loro conto, di scambiare denaro attraverso un tweet. In un momento in cui la pubblicità online ha raggiunto una sua maturità si cercano nuovi strumenti per garantire introiti ai vari player del mercato. Twitter, Facebook, Apple sono naturalmente in pole position. L'accordo raggiunto con Bpcpe va proprio in questa direzione, ovvero aggiungere aumentare il fatturato attraverso un servizio di pagamento elettronico da affiancare al tradizionale mercato della pubblicità. Sia Twitter si Bpcpe per ora non hanno rilasciato ulteriori notizie. Probabilmente seguirà un annuncio ufficiale Martedì durante un evento programmato in Parigi. Già lo scorso mese Twitter aveva lanciato una sperimentazione su un servizio denominato "Twitter Buy" attraverso il quale gli utenti possono trovare e comprare prodotti disponibili sul social network. A pieno regime i tweet di circa due dozzine di negozi elettronici, vari artisti in campo musicale e altre tipologie di vendors saranno corredati di un bottone "Twitter Buy" attraverso il quale sarà possibile effettuare l'acquisto desiderato in modo semplice e immediato. Con l'introduzione del nuovo servizio che consentirebbe agli utenti di scambiare denaro fra loro semplicemente attraverso un messaggio di testo, la piattaforma di Twitter irromperebbe velocemente nel mercato delle transazioni elettroniche, ponendosi di fatto come uno dei maggiori player al mondo