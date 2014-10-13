Jaybird Reign ti avvisa quando è il momento di fare sport
di Redazione
13/10/2014
Jaybyrd Reign è una fitband, come ce ne sono molte sul mercato, anzi non come ce ne sono molte perché ha alcune particolarità che la rendono facilmente distinguibile. Prima di tutto i report di movimento vengono suddivisi per attività. Ad esempio potrete sapere quanti Km avete percorso a piedi, in bicicletta, e novità fra le novità persino facendo nuoto. Dispone della classica funzionalità di misura del sonno ma ne aumenta le potenzialità introducendo uno strumento che cerca di suggerirvi di quante ore di sonno avete bisogno per svegliarvi riposati al mattino e pronti per una nuova giornata. Infine la funzionalità forse più interessante è quella della GO-ZONE attraverso la quale il Jaybird Reign misura lo stato di riposo del vostro corpo e vi suggerisce qual è l'esatto momento in cui è opportuno iniziare una nuova sezione d'allenamento. Come tutti coloro che fanno sport sanno, il ciclo di riposo fra una session è un'altra è realmente importante per gli atleti. La capacità di recupero dipende da una serie di fattori, inclusi anche le caratteristiche peculiari del proprio corpo, oltre che lo stato di allenamento della propria forma fisica. Soprattutto è proprio nelle ore di riposo che si forma il muscolo e il nostro corpo recupera le forze per un nuovo sforzo. Sapere con esattezza quando il nostro corpo è pronto per una nuova sessione d'allenamento è un vantaggio non da poco per coloro che si allenano con regolarità. Arriverà in Italia il 26 Ottobre al prezzo di 199$
Articolo Precedente
È arrivato l'Anti Tagging per iOS.
Articolo Successivo
Google ti mette in contatto con un medico su Internet