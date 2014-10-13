Caricamento...

È arrivato l'Anti Tagging per iOS.

13/10/2014

Dedica speciale a chi non vuol farsi taggare in una foto su Facebook, quel disgraziato dell'algoritmo del riconoscimento facciale ha un temibile nemico: l'applicazione Anti Tagging firmato Buffer Renaiss Inc.! Dopo averla installata sul proprio iPhone (si, per il momento è supportata soltanto da iOS, anche se per iOS8 c'è ancora qualche difficoltà) e configurata a dovere, entra in funzione automaticamente una volta che individua una nuova fotografia a cui è stato applicato un tag al vostro bel faccino, questo farà in modo che in quello scatto non sarete riconoscibili. In realtà l'antitagging funziona proprio come un tag al contrario, ovvero "rovina" le fotografie eliminando quelle parti dell'immagine che sono riconoscibili. Se siete fan della privacy e volete mettere alcune foto delle vostre collezioni, senza però rendere riconoscibili i soggetti che ne fanno parti, senza dubbio è un'opzione percorribile via SUOPR      

