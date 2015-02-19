Caricamento...

Google Inbox è ora disponibile per iPad

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2015

Google aveva rilasciato Inbox alla fine di Ottobre 2015. Quella che è stata presentata come l'app che sostituirà Gmail ma che in realtà continua a vivere di vita propria è ancora circoscritta ad un sistema ad inviti. Nel frattempo però Google sta cercando di allargare il numero di device su cui l'app può essere installata. Oggi è stata rilasciata una versione per iPad destinata al mercato americano e a quello tedesco. Google procederà ad effettuare gradualmente un rilascio per gli altri paesi. L'app è decisamente nuova, così mentre è ormai abbastanza consolidato il funzionamento su smartphone, la diffusione su tablet serve anche a testarne il comportamento su device con schermi dalle dimensioni più generose. Le funzionalità invece rimangono quelle già viste sull'app riservata ai telefonini, con la possibilità di raggruppare le email per argomenti, inviare messaggi temporizzati, e un look & feel decisamente rinnovato.
