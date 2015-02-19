Samsung compra LoopPay e sfida Apple Pay
Samsung ha fatto un ulteriore passo per diventare il maggiore competitor di Apple sul mercato degli smartphone. Questa volta il campo su cui si gioca la partita è quello dei sistemi di pagamento attraverso telefono. Gli analisti prevedono un'esplosione di questo metodo di pagamento a brevissimo anche in Italia è dunque abbastanza ovvio che disporre di una piattaforma in grado di supportare questa tecnologia diventa un must per tutti i produttori e primo fra tutti Samsung. Dunque la casa Coreana ha mosso un passo in questa direzione ed ha acquistato LoopPay società rivale di Apple Pay sul terreno dei pagamenti mobile. Già in Dicembre, erano fuoriusciti alcuni rumors che davano Samsung vicina ad acquisire LoopPay, oggi l'annuncio ufficiale anche se non sono certi quali siano i termini contrattuali. Sul sito di LoopPay compare un breve comunicato all'interno del quale si legge:
"Oggi è un grande giorno per LoopPay e per tutti coloro che ci hanno supportato nel corso degli ultimi anni. Sono emozionato nel farvi sapere che LoopPay ha sigliato un accordo per essere acquisita e diventare una sussidiaria di Samsung Electronics America Inc. che ne è totalmente proprietaria"Un breve trafiletto a sinistra del comunicato e firmato da JK Shin presidente della divisione mobile di Samsung recita:
"Questa acquisizione accelera la nostra visione di voler guidare l'innovazione nel mondo del commercio mobile. Il nostro scopo è sempre stato costruire la più intelligente, sicura, e user-friendly esperienza di portafoglio elettronico, e siamo estremamente contenti di dare il benvenuto a LoopPay che ci avvicina ulteriormente all'obiettivo"
Perché LoopPay?LoopPay è una società moderatamente giovane in questo settore, è stata fondata appena nel 2012, anche se due anni di esperienza per i sistemi di pagamento via telefono rappresentano già un notevole biglietto da visita. Più di ogni altra cosa, però, nel concretizzare l'accordo, potrebbe avere pesato l'estrema versatilità del sistema LoopPay. Di fatto, mentre Apple Pay utilizza il protocollo NFC per eseguire la transazione e dunque costringe i venditori ad aggiornare le proprie piattaforme hardware, LoopPay invece si basa su un sistema di transazione noto come MST simile a quello utilizzato dalle strisce magnetiche delle carte di credito. Esattamente come in Apple Pay gli utenti salvano il loro denaro in un portafoglio virtuale gestito da un App disponibile sia per Android sia per iOS, tuttavia gli utenti devono anche dotarsi di un piccolo apparecchio da inserire sul dorso del telefono e dal costo di 59.95$ che è il responsabile della comunicazione con i pos. Alternativamente è possibile utilizzare una chiavetta da tenere attaccata al portachiavi e del costo di 10$. Il sistema usato da LoopPay è potenzialmente vantaggioso rispetto ad Apple Pay poiché non costringe i merchant a cambiare il loro Hardware ma paradossalmente proprio il fatto di richiedere agli utenti l'acquisto di un'appendice esterna da collegare al telefono potrebbe essere una barriera per la diffusione. Tuttavia, diventando proprietà di Samsung, la casa coreana potrebbe sollevare gli utenti dal dover acquistare una periferica esterna. Volendo fare un gioco di fantasia sarebbe bello per esempio immaginare un Samsung Galaxy S6 già dotato di questa tecnologia. [youtube http://youtu.be/bw1l149Rb1k]
