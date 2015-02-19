Samsung compra LoopPay e sfida Apple Pay

Samsung ha fatto un ulteriore passo per diventare il maggiore competitor di Apple sul mercato degli smartphone. Questa volta il campo su cui si gioca la partita è quello dei sistemi di pagamento attraverso telefono. Gli analisti prevedono un'esplosione di questo metodo di pagamento a brevissimo anche in Italia è dunque abbastanza ovvio che disporre di una piattaforma in grado di supportare questa tecnologia diventa un must per tutti i produttori e primo fra tutti Samsung. Dunque la casa Coreana ha mosso un passo in questa direzione ed ha acquistato LoopPay società rivale di Apple Pay sul terreno dei pagamenti mobile. Già in Dicembre, erano fuoriusciti alcuni rumors che davano Samsung vicina ad acquisire LoopPay, oggi l'annuncio ufficiale anche se non sono certi quali siano i termini contrattuali. Sul sito di LoopPay compare un breve comunicato all'interno del quale si legge:

"Oggi è un grande giorno per LoopPay e per tutti coloro che ci hanno supportato nel corso degli ultimi anni. Sono emozionato nel farvi sapere che LoopPay ha sigliato un accordo per essere acquisita e diventare una sussidiaria di Samsung Electronics America Inc. che ne è totalmente proprietaria"

"Questa acquisizione accelera la nostra visione di voler guidare l'innovazione nel mondo del commercio mobile. Il nostro scopo è sempre stato costruire la più intelligente, sicura, e user-friendly esperienza di portafoglio elettronico, e siamo estremamente contenti di dare il benvenuto a LoopPay che ci avvicina ulteriormente all'obiettivo"

Perché LoopPay?