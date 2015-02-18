Caricamento...

La Delorean di "Ritorno al Futuro" è ora un case per l'iPhone

18/02/2015

La Delorean di

Ok ammettiamolo, questo case per iPhone è probabilmente uno dei più inutili della storia, ma diciamocelo anche francamente: se siete degli irrecuperabili nerd o dei tipi dal gusto un po' kitsch non potrete assolutamente fare a meno di trasformare il vostro iPhone nella magnifica Delorean di "Ritorno al Futuro". delorean Se guardiamo all'aspetto pratico di questo case, allora i conti sono presto fatti, farà diventare il vostro iPhone un po' più grande e se è un iPhone 6 plus potrebbe non essere una buona notizia e addirittura dovrete aprire gli sportelli della macchina per utilizzare i tasti del volume e smanettare non poco per scattare una fotografia. Se però tralasciamo completamente l'aspetto pratico della faccenda e ci dedichiamo totalmente all'aspetto ludico allora la questione cambia radicalmente. Non avrete in mano un super-tecnologico iPhone ma un ancora più iper-tecnologica Delorean: la macchina che in "Ritorno al Futuro" consente di viaggiare nel tempo. Se siete dei fan del film è uno scambio decisamente alla pari. Se poi volete proprio provare un brivido sappiate che i fari della magnifica Delorean lampeggiano se qualcuno vi telefona. Ovviamente potete "persino" rispondere al telefono, avvicinando la super-macchina all'orecchio. Questo simpatico gadget è prodotto da Bandai principalmente per il mercato giapponese. Per aggiudicarvi uno di questi case dovrete spendere circa 50$, potete effettuare una prenotazione attraverso lo shop del produttore

