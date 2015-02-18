Una camera oscura in miniatura per lo smartphone: Instant Lab Universal
di Redazione
18/02/2015
L'ultima tendenza in campo mobile sembra quella di voler trasformare ogni smartphone in una polaroid. Avevamo già parlato di Prynt e Snapjet, ed è ora il turno di Instant Lab Universal. Prodotto da "The Impossible Project" già nota per essere uno dei principali distibutori di alcune tra le più belle macchine polaroid classiche in circolazione, questo Instant Lab Universal adotta un approccio alla stampa fotografica un po' diverso rispetto sia a Prynt sia a Snapjet. Instant Lab Universal si può definire una camera oscura in miniatura in cui lo smartphone fa la parte dell'ingranditore. In pratica l'immagine viene fissata su pellicola attraverso una lente posizionata all'interno dell'Instant Lab Universal proiettandola su carta una volta acquisita dallo schermo dello smartphone Non ci sono connessioni wireless o di altro genere fra lo smartphone e Instant Lab Universal, l'unico punto di contatto è una staffa posta in alto sopra la piramide che contiene il meccanismo di stampa. La staffa è progettata in modo che possa ospitare più o meno qualunque tipo di smartphone o tablet di qualunque dimensione. Eventuali correzioni all'immagine, l'esposizione, luminosità, contrasto etc, possono essere effettutate attraverso un'App dedicata. Il risultato è ovviamente una stampa in formato Polaroid su carta fotografica. Il costo di Instant Lab Universal è di 199€ e può essere acquistato attraverso lo shop di "The Impossible Project"
