Facebook progetta un'App per la Realtà Virtuale

"Siamo ancora molto lontani dal momento in cui tutti indosseranno questi oggetti"

"Immaginate d poter condividere non solo un momento con i vostri amici ma un'intera esperienza d'avventura"

Facebook sta lavorando ad una versione delle sue app basata sulla realtà virtuale. È quanto emerso dalle dichiarazioni di Chris Cox ,responsabile di prodotto in Facebook, durante la conferenza Recode Code Media che si è tenuta in Dana Point. Immaginare il senso di un'App basata su realtà virtuale è abbastanza complesso senza poterla in qualche modo immaginare o toccare con mano. L'immaginazione corre subito verso l'Oculus VR. L'idea è che indossando un caschetto per la realtà virtuale si possa condividere l'ambiente circostante con persone che utilizzano lo stesso tipo di App. Non solo condividere uno stato o un evento dunque, ma condividere più genericamente un'intero ambiente tridimensionale in grado di essere esplorato anche a distanza. In ogni caso Chris Cox non è sceso in profondità nel descrivere le modalità di funzionamento dell'App e dunque stiamo parlando semplicemente di suggestive ipotesi. Certamente l'App non prenderà vita domani e non è prevista una data di scadenza. Facebook è probabilmente semplicemente allo stadio di pura sperimentazione. Stuzzicato su una possibile data di rilascio al pubblico di questo progetto Chris Cox ha detto:In ogni caso l'interesse di Facebook per la realtà virtuale si era palesato già nel momento in cui aveva comprato Oculus VR per 2 miliardi di dollari l'anno scorso. Zuckerberg al momento dell'acquisto aveva detto:Le dichiarazioni di Cox sembrano andare proprio in questa direzione ma per ora ci dovremo accontentare di sapere che questa sperimentazione è in atto, prima di poterla toccare con mano ci vorrà un po' di tempo.