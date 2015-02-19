Home featured Facebook introduce gli adesivi per le Foto

Facebook introduce gli adesivi per le Foto

di Redazione 19/02/2015

Se siete dei fan di Facebook e forse anche se non lo siete ma vi divertite a condividere di tanto in tanto con gli amici le vostre foto attraverso il social network, sicuramente troverete divertente la nuova funzionalità di Facebook che consente di aggiungere adesivi alle foto. Per ora la funzionalità è disponibile solo per l'app mobile e il rollout non è ancora completo per tutti i paesi ma progressivamente l'aggiornamento arriverà un po' ovunque. Sostanzialmente appena la vostra app si sarà aggiornata troverete sotto ogni foto uploadata un nuovo pulsantino che vi consentirà di aggiungere alla vostra foto un adesivo in una qualunque zona dell'immagine. L'adesivo può essere ridimensionato, ruotato e spostato a vostro piacimento. Facebook già in Dicembre aveva lanciato un'app da scaricare separatamente che consentiva una funzionalità analoga, ma gli adesivi erano disponibili solo per le foto caricate attraverso messenger. La nuova versione invece rende disponibile gli adesivi per le foto nativamente nell'app mobile. Così dopo avere assistito al proliferare di adesivi di ogni genere sotto i commenti e all'interno dei post adesso il popolo di facebook non mancherà di dare fondo a tutta la sua fantasia per riempire le foto con pupazzetti di ogni genere.