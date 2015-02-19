Google modifica l'aspetto dei risultati della ricerca nel mobile

A partire da oggi Google ha modificato l'aspetto dei risultati della ricerca da dispositivi mobile. La novità consiste nell'inserimento di un raggruppamento di news prelevate da una fonte attendibile all'interno dell'elenco dei risultati. Così, ad esempio, cercando la parola "Grecia" potrebbe comparire nel flusso delle notizie un carosello contenente le notizie più recenti sulla Grecia collezionate da una fonte attendibile. Allo stesso modo se per esempio state cercando risultati per "Mobile World Congress" troverete non solo un elenco dei post più importanti relativi all'MWC ma anche un carosello con le notizie più recenti per questo evento prelevate da una fonte attendibile. Non è ancora noto come viene scelta la fonte. Il rollout della nuova funzionalità non è ancora disponibile per tutti paesi per cui è possibile che per vedere apparire questa novità in Italia occorra ancora qualche tempo