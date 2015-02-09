Google Chrome sarà più veloce con HTTP/2
di Redazione
09/02/2015
Google ha appena annunciato che nelle prossime settimane il browser Chrome supporterà ufficialmente HTTP/2 la nuova versione del protocollo HTTP che è alla base della navigazione in rete. Contemporaneamente la casa di Mountain View inizierà a dismettere il protocollo SPDY fino ad abbandonarlo totalmente nel 2016. HTTP/2 andrà progressivamente a sostituire HTTP 1.1 che dopo anni di onorato servizio è pronto ad andare in pensione. Il nuovo protocollo introduce alcune novità per la maggior parte tese ad aumentare la velocità di trasmissione dei dati ed in parte anche la sicurezza. Sul fronte velocità si registra l'introduzione della compressione header e il multiplexing. Attraverso la compressione degli header si minimizza la quantità di banda necessaria ai dati per essere trasmessi, contemporaneamente l'adozione del multiplexing consente di combinare richieste multiple su un'unica connessione diminuendo il numero di connessioni necessari per completare la visualizzazione di una pagina. Dal punto di vista della sicurezza, il protocollo HTTP/2 obbliga alle connessioni SSL rendendo più complicato per eventuali maleintenzionati intercettare i dati della trasmissione. Google inserirà HTTP/2 nella versione 40 di Chrome già a partire dalle prossime settimane.
