Sanremo 2015 ecco i campioni dei social
di Redazione
09/02/2015
Sanremo 2015 inizierà domani 10 Febbraio e proseguirà fino al 14 Febbraio. Il festival della canzone Italiana sarà condotto quest'anno da Carlo Conti affiancato da due voci d'eccezione quella di Emma Marrone e quella di Arisa, ambedue amatissime dal pubblico della canzone italiana. Ma se per la classifica dei vincitori dovremo attendere la serata del 14 Febbraio, invece già impazzano sul web le classifiche dei partecipanti più social. TVZap pubblica la classifica che fotografa la popolarità e l'engadgement dei protagonisti su Facebook, Twitter e Youtube. La speciale classifica elaborata dal Gruppo L’Espresso con tecnologie proprietarie e in collaborazione con un gruppo di ricercatori del CNR di Pisa per quest'anno vede il predominio dei cantanti provenienti dai talent show. Al primo posto Moreno Donadoni Rapper classe 1989 già vincitore della dodicesima edizione di Amici condotto da Maria de Filippi. Secondo posto per Chiara Galiazzo classe 1986 vincitrice nel 2012 della sesta edizione di X-Factor. A pari merito condivide il secondo posto con Chiara Galiazzo l'inossidabile Nek, un veterano se paragonato agli altri due che torna a Sanremo dopo ben 18 anni. Terzo posto per la bellissima Anna Tatangelo. Seguono in ordine: Lorenzo Fragola, Bianca Atzei, Il Volo, Gianluca Grignani, Malika Ayane e Nina Zilli. Naviga invece nelle retrovie il pur bravo Raf meno attivo degli altri su Twitter e Facebook, un po' più presente su Youtube.
Articolo Precedente
Google Chrome sarà più veloce con HTTP/2
Articolo Successivo
Anonymous attacca l'Isis: "siete un virus noi siamo la cura"