Il primo Smartphone Ubuntu in arrivo, ma ci sono molti dubbi

Se ne parla da qualche secolo, ed alcuni ormai avevano abbandonato la speranza di vedere negli scaffali dei negozi uno smartphone equipaggiato con Ubuntu relegando questo progetto a leggenda da bassifondi della rete. Ed invece a sorpresa pare che nei prossimi giorni realmente l'ubuntufonino possa fare il proprio debutto sul mercato. Il primo telefonino equipaggiato con Ubuntu si fonderà su una variante dello spagnolo Aquarius E4.5 prodotto da BQ. La buona notizia è che il costo potrebbe essere abbastanza basso: intorno a 170€. L'ubuntufonino sarà disponibile inizialmente solo per il mercato europeo e solo sugli store online. La notizia meno buona è che le caratteristiche tecniche non sono particolarmente emozionanti, si parla di uno schermo da 540x960 pixel, 1GB di RAM, 8GB di Storage e CPU quad-core Cortex A7. Non un mostro di potenza, piuttosto un telefonino di media fascia. In pratica si tratta di un punto di partenza, l'arrivo di un nuovo contendente sul mercato che, come tutti i prodotti giovani, non può direttamente competere sul piano della potenza dell'hardware e della piena disponibilità di applicazioni native prodotti più maturi come Android o iPhone. Si tratta tuttavia di un inizio, e anche iOS e Android hanno pur dovuto iniziare da qualche parte. L'ubuntufonino ha dalla sua parte una base di appassionati e di sviluppatori davvero impressionante che potrebbe essere la vera forza del primo telefonino equipaggiato con Linux. Se da un lato il progetto è entusiasmante e gli appassionati sono già pronti a cliccare più velocemente possibile per accaparrarsi un telefonino equipaggiato con Ubuntu, è anche vero che rimane una certa delusione, poiché questa prima versione non è esattamente quella che la megaraccolta fondi lanciata si IndieGogo sembrava prospettare. Nonostante tutte le difficoltà comunque, l'ubuntufonino c'è, non è forse il magnifico prodotto che voleva essere ma non è detto che non possa diventarlo prima o poi. I primi utenti di Linux d'altra parte hanno cominciato con molto meno! [youtube https://www.youtube.com/watch?v=TShKZLeZzWE&feature=youtu.be] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=-dpfHYpfEXY&feature=youtu.be]