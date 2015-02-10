Ecco Spot il Cane Robot di Google e Boston Dynamics
di Redazione
10/02/2015
Certo non è bello vedere un cane, anche se completamente robotico, essere spinto via da un calcio, ma in questo caso (e solo esclusivamente in questo caso) non c'è nessuna ferita ne dolore inferto all'animale. Stiamo parlando del video che Boston Dynamics ha prodotto per presentare Spot, cane Robot evoluzione del precedente WildCat. Questa versione di Spot è progettata specificatamente con l'obiettivo di consentire al Robot di mantenere l'equilibrio anche in condizioni difficili ed è dunque per questo motivo che i protagonisti del video tentano di intrarciarlo in ogni modo. [youtube http://youtu.be/M8YjvHYbZ9w] Boston Dynamics è la società acquistata da Google alla fine del 2013 e che sta portando avanti il progetto di costruire questi robot a quattro zampe che possono trovare impiego in situazioni complicate, ad esempio a fini esplorativi o in edifici pericolanti o in qualsiasi altro sito che richieda un'esplorazione a terra ma che sia scarsamente accessibile ad esseri umani. Spot è alimentato elettricamente e le sue articolazioni si muovono grazie a pompe idrauliche, ed è dunque decisamente silenzionso. La didascalia che accompagna il filmato recita:
"Spot è un robot a quattro zampe progettato per usato in operazioni sia all'interno sia all'esterno. È alimentato eletticamente e si muove grazie ad un impianto idraulico. Spot ha un sensore nella testa attravcerso il quale è in grado di rilevare le asperità del terreno e comportarsi di conseguenza. Pesa circa 160 Libre"Non è certamente il primo animale a cui la scienza si ispira per progettare i propri robot, in queste pagine avevamo già visto anche il robot ghepardo , il drone uccello e molti altri. Lo scopo è sempre lo stesso, creare un robot che possa essere utilizzato in quelle operazioni dove la vita umana (e quella di un qualunque altro animale) potrebbe essere in pericolo.
