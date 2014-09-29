Garmin Vívosmart braccialetto per il fitness con l'anima da Smartwatch
di Redazione
29/09/2014
Sul Garmin Vívosmart dobbiamo subito scrivere qualcosa che ci danza sulla punta delle dita sin da quando abbiamo iniziato a pensare a questo articolo: il Garmin Vivosmart è bello, è veramente bello! È un oggetto di tendenza con il suo display e le notifiche a scorrimento e un peso inferiore ai 20 grammi. Ed è elegante con la sua forma semplice ed essenziale ma curata in tutti i dettagli. Chiunque potrebbe portarlo al polso non solo perché è una fitband ma anche perché è un accessorio di moda che potrebbe completare un qualunque look metropolitano e moderno. [youtube http://youtu.be/4b0_zHpV1x8] Con questo abbiamo dato sfogo al nostro entusiasmo per le qualità estetiche del Garmin Vívosmart. Con molta più essenzialità ma con altrettanto entusiasmo possiamo passare a descrivervi le caratteristiche principali di questa fitband. In teoria il Garmin Vívosmart è un braccialetto per il fitness, come tutti i suoi colleghi ha funzioni di pedometro, misuratore della qualità del sonno, contatore del consumo calorico, e ha la classica barretta motivatrice che vi stimola a raggiungere gli obiettivi quando la pigrizia vi assale. Detto questo, il Garmin Vívosmart ha qualcosa in più. come tutti si collega allo Smartphone per raccogliere i dati di performance relativi all'attività fisica svolta nel corso della giornata, ma a differenza di tutti gli altri consente di ricevere sul display anche alcune notifiche dallo smartphone. Ad esempio è possibile ricevere una notifica per l'arrivo di una nuova email o di una telefonata, questo lo rende per certi versi simile ad uno Smartwatch. Certo non ha le funzionalità estese di uno Smartwatch ma è un parente molto vicino. Il display è veramente fantastico. Non ci sono tasti, ma ci si muove fra le informazioni attraverso le swipe verso destra e verso sinistra, ed è tutto veramente naturale oltre che comodo. Naturalmente ha anche un orologio, che potrebbe sembrare una funzionalità accessoria ed invece completa in modo totale le funzionalità di questa fitband, che può essere utilizzata quotidianamente facendo anche le funzioni appunto di orologio. Infine il Garmin Vívosmart è resistente all'acqua fino a 50 metri cosa che sicuramente non guasta. Il prezzo è di 169.99$, non troppi non pochi per questo tipo di prodotto.
