Ecco Jamstik la chitarra che suona con l'iPad
di Redazione
29/09/2014
Jamstik è un controller musicale che emula una chitarra, anzi è una vera e propria chitarra che suona in congiunzione con l'iPad. [youtube http://youtu.be/D5Dy8ZXg5V8] Tecnicamente è un controller, è dotato di 6 corde e 5 tasti ed è in grado di riconoscere i movimenti delle vostre dita mentre scorrono su tasti e corde e riprodurre il suono attraverso l'iPad. Quello che importa è che, nonostante la sua natura di controller, il Jamstik è a tutti gli effetti una chitarra. Si può suonare con le dita oppure con un plettro e si può persino riprodurre l'effetto vibrato. [youtube http://youtu.be/ruXYMlf1HZA] Altrettanto importante è che Jamstik lavora perfettamente in congiunzione con un iPad e di fatto con l'app JamMix un sequencer/recorder che consente di creare de mix realmente professionali. C'è anche JamTutor per chi non è un vero esperto di chitarra ma vuole utilizzare Jamstick per divertirsi con le proprie esibizioni amatoriali. La particolarità di Jamstik comunque risiede proprio nel fatto che intercetta direttamente il movimento delle dita sulla tastiera in tempo reale questo lo rende estremamente veloce e accurato nella riproduzione musicale Costo $ 299.99 sul sito jamstik
