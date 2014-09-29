Nixie il primo drone "indossabile"
Di droni ormai ne sentiamo parlare quasi ogni giorno. I piccoli velivoli che viaggiano in assenza di pilota sono una realtà. Ne abbiamo parlato anche qui, a proposito dell'utilizzo che intende farne Google per il trasporto delle merci, o qui a proposito della video-sorveglianza sui cieli dell'expo. Il Drone di cui parliamo oggi si chiama Nixie ed ha una particolarità importante, ovvero è "indossabile". Le sue eliche si piegano in modo da formare un braccialetto da portare al polso. Al momento giusto Nixie si può sganciare e può essere lanciato in aria per prendere il volo e filmare ciò che accade intorno a noi. [youtube http://youtu.be/_VFsdPAoI1g] Perché tutto questo? semplice, perché un drone del genere può essere utilizzato per riprendere eventi che fino ad ora era difficile filmare. Immaginate di stare compiendo una delle imprese più storiche della vostra vita tipo arrampicarsi su una complicata parete rocciosa, potete portare Nixie con voi e al momento giusto liberarlo nell'aria per consentirgli di documentare la vostra scalata. Qualunque tipo di avvenimento che abbia come particolarità il fatto di dover avere le mani libere e dover trasportare addosso il minor numero di oggetti e il minor peso possibile è adatto alle caratteristiche di Nixie. Naturalmente potete anche portarlo a spasso con voi per altre occasioni, non è ingombrante, non pesa, per cui se decidete di fare una passeggiata al parco oppure di andarvene a spasso con lo skateboard, con i pattini o con la bici potete sempre portare Nixie con voi e al momento giusto liberarlo in aria per riprendere lo spazio circostante. Il progetto è parte del contest "Make it Wearable" di Intel e usa un chip Edison per controllare la vostra posizione e contemporaneamente evitare gli ostacoli. Per adesso si tratta di un prototipo ma ha già raccolto 50.000$ di capitale che sono abbastanza per vederlo volare abbastanza di frequente nei prossimi anni... mesi...giorni...
