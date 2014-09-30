Il mantello dell'invisibilità di Harry Potter è quasi realtà!

Foto by alancleaver licenza (CC BY 2.0)

Se siete fan di Harry Potter forse conoscerete il mantello dell'invisibilità. Basta infilarsi sotto al mantello per scomparire alla vista di chiunque sia nei paraggi. Farebbe proprio comodo in certe occasioni, bisogna ammetterlo. Sul tentativo di rendere gli oggetti invisibili ci sono diversi progetti in corso, ma quello dell'Università di Rochester sembra decisamente a buon punto. In realtà non si tratta di un mantello e non si tratta di una qualche stoffa sintetica costruita con materiali fantascientifici, ma si tratta di un gioco di luci attraverso il quale è possibile nascondere alla vista qualunque oggetto sia posto fra due particolari lenti. La particolarità è che l'oggetto continua a rimanere invisibile anche muovendosi di un angolo fino a 15 gradi rispetto alle lenti. Potrebbe sembrare una ricerca da poco, in fondo cosa volete che sia nascondere un oggetto attraverso un paio di lenti. Invece non è per niente un'invenzione di scarso interesse. Per un po' non sarà ancora possibile nascondersi sotto un mantello e diventare invisibili, ma potrebbe invece essere possibile fare un ulteriore progresso in vari campi, ad esempio in medicina. Immaginate che un chirurgo possa continuare a vedere gli organi che sta operando anche quando sono parzialmente nascosti dalla propria mano, ovvero rendendo la propria mano trasparente grazie ad una lente. Oppure molto più modestamente e senza voler tirare in ballo cose importanti come la medicina, immaginate di rendere trasparente il pezzo della vostra macchina che rende difficoltosa la visibilità in caso di retromarcia. Oppure date voi stessi uno sguardo al video qui sotto e lasciate andare la vostra fantasia [youtube http://youtu.be/vtKBzwKfP8E] Tutto è possibile perché i costi di questa tecnologia sono veramente bassi, forse qualcuno potrebbe addirittura farlo a casa come nel video di cui sotto [youtube http://youtu.be/GAmWs6zfTj8]