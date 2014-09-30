Porkfolio il porcellino salvadanaio intelligente
30/09/2014
Un salvadanaio ha sempre il suo fascino. Ce ne sono di tante forme e colori, tipicamente allegri e divertenti. Il più comune di tutti, il capotistipite di tutti i salvadanai, il patriarca del risparmio è il porcellino. Di terracotta, di porcellana o di qualunque altro materiale, almeno una volta ha fatto la sua comparsa in ogni casa italiana. Inutile dire che c'è un sottile piacere nell'infilare la monetina nella pancia del porcellino e sentire il classico "din" che sancisce l'avvenuto risparmio. Ho visto anche dipingersi sul volto di alcuni un sorriso beota nell'atto di agitare l'amato porcellino e sentire le monete sbattere contro le pareti. Un po' meno piacevole dover rompere il salvadanaio e contare una ad una le varie monete, ma certo se poi la fatica vale la pena allora il sorriso torna completo. Tuttavia anche i porcellini salvadanaio si evolvono. Rimangono romantici ed allegri come sempre sono stati, ma diventano più intelligenti. Parliamo di questo Porkfolio, porcellino salvadanaio bluetooth collegato alla relativa app. Ha un naso che si illumina ogni volta che infilate una moneta dentro, ma soprattutto conta i soldi da solo e comunica in tempo reale l'ammontare della somma risparmiata. Ohhhh era ora che qualcuno ci alleviasse il compito di contare e ci comunicasse in tempo reale l'ammontare del nostro patrimonio nascosto! Non solo ma Porkfolio tiene anche conto dell'andamento temporale dei nostri risparmi, ovvero in quale mese abbiamo risparmiato di più e in quale di meno. Infine ben sapendo che un bel porcellino fa gola a molti, dispone di una modalità che invia una modifica sullo smartphone se qualcuno di non autorizzato sposta il salvadanaio dalla sua posizione preferita. Che dire, rompete il salvadanaio e compratevi un Porkfolio! Il costo è di 35$. [youtube http://youtu.be/ugJZFGOupe0]
