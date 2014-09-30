Sen.se Mother la Matrioska tuttofare per la casa
di Redazione
30/09/2014
Mother è una matrioska, ha occhi luminosi e fosforescenti, ha un fisico a pera come nella più antica tradizione delle matrioske ed è collegata in ogni momento a quattro biscotti. Strano collegamento per una matrioska :-) Ma in realtà i quattro biscotti sono dei sensori wireless, e Mother è un HUB di raccolta dati. I biscotti possono essere posizionati un po' ovunque nella casa e anche a distanza infinita da Mother e raccolgono continuamente dati.
Che tipo di dati?In realtà quasi qualunque dato. Possono funzionare da pedometro, da conta calorie, possono segnalare se una porta si apre, possono misurare la qualità del sonno, possono ricordare se è l'ora di prendere un medicinale, possono avvertirvi quando la vostra riserva di caffè è quasi al termine, possono mandarvi un SMS quando uno dei componenti della famiglia ritorna a casa, possono misurare la temperatura di un ambiente. Un quantitativo veramente immenso di dati. Naturalmente Mother è solo un HUB di raccolta dati, l'elaborazione vera e propria viene effettuata a mezzo di app specializzate in un compito specifico. Attualmente esistono 9 app specializzate che rispondono più o meno a tutte le funzionalità di cui sopra. Unico limite dei biscotti, perdono il collegamento con Mother superata la distanza di circa 20 metri. Continueranno a raccogliere i dati anche oltre questa soglia ma non saranno in grado di trasmetterli a mother fino a che non ritorneranno nel range di azione dell'HUB. [caption id="attachment_2167" align="aligncenter" width="1024"] Con una app si possono tenere sotto controllo tutti i dati raccolti dai sensori[/caption] Costo 290€. Se siete amanti delle comodità vale la pena dare un'occhiata al video di presentazione prima di decidere se dare o meno una chance a questo prodotto [vimeo https://vimeo.com/80887929]
