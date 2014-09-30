Matchstick il clone di Chromecast
di Redazione
30/09/2014
Chromecast è la pennetta di Google che collegata al televisore consente di trasmettere contenuti prelevati dalla rete all'amata TV. È un prodotto rivoluzionario perché è un ponte tra i contenuti video e sonori presenti in rete e la televisione, facile e semplice da utilizzare. Chromecast ha due difetti. Il primo è che fino a ieri era il solo prodotto sul mercato con queste caratteristiche, il secondo è che ha un costo di circa 35€. Oggi c'è un concorente di Chromecast, si chiama Matchstick ed essenzialmente svolge egregiamente le stesse funzioni del più blasonato predecessore, ma è basato sul sistema operativo Firefox OS invece che su Chrome OS. Firefox OS è un sistema operativo totalmente opensource basato su Linux e gestito da Mozilla.
Prezzo ottimo, sistema OpenSourceIn teoria tutto ciò dovrebbe tradursi in applicazioni più numerose e costi di produzione molto più bassi. Sul primo punto è difficile esprimere un'opinione poiché la base di installazioni di Firefox OS è ancora numericamente troppo distante dai suoi rivali. Sul costo di produzione inferiore invece Matchstick sembra già nettamente vincitore. Di fatto attualmente su Kickstarter il prodotto può essere prenotato al costo di circa 15€, probabilmente nei negozi arriverà con un prezzo di circa 20€ che comunque sono un bel po' in meno rispetto a Chromecast. Nulla ancora si può dire sulle prestazioni anche se l'hardware sembra di tutto rispetto: CPU dual-core Rockchip 3066, storage da 4GB,1GB di memoria DDR3. Ad ogni modo la vera battaglia si svolgerà sulle applicazioni. Se Matchstick si rivelerà affidabile come il suo competitor allora forse avrà una chance di conquistare una fetta di pubblico abbastanza ampia. Rimane comunque un'ottima alternativa per chi vuole un sistema operativo sviluppato da una comunità e basato sulla filosofia OpenSource e a costi accessibili
Articolo Precedente
TOP 10 - Le migliori funzioni segrete di iOS 8
Articolo Successivo
Sen.se Mother la Matrioska tuttofare per la casa