TOP 10 - Le migliori funzioni segrete di iOS 8
di Redazione
01/10/2014
10. “Hey Siri!"Tra le novità di iOS 8 più interessanti. Possiamo vederla come la risposta di Apple a “Ok Google”: ora è possibile utilizzare anche Siri senza toccare il telefono. Questa funzione è però disponibile solo quando il telefono è sotto carica e va preventivamente attivata da Impostazioni -> Generali -> Siri -> Consenti "Hey Siri” option. Fatto questo, potremo lanciare l’assistente Siri in qualsiasi momento, semplicemente pronunciando “Hey Siri!”. Una innovazione che risulterà sicuramente molto comoda in automobile: ricordiamo che, mentre si è alla guida, meno si tocca lo smartphone, più si viaggia sicuri.
9. Modalità "bianco e nero"Stanchi di tutto il chiasso che fanno quelle coloratissime icone? Volete sentirvi protagonisti di Mad Man per la prossima settimana? Vi consigliamo caldamente di sperimentare questa modalità. Si fa così: Impostazioni -> Generali -> Accessibilità -> “Scala di grigi”. Il vostro umile recensore ha provato un grande sollievo agli occhi e se l’è goduta per un paio di giorni… poi però è tornato al coloratissimo ovile.
8. Home Screen senza iconeSe ci sentiamo in vena di minimalismo, è la nostra occasione: possiamo spostare tutte le icone dalla prima schermata, semplificandone fino all’estremo l’aspetto. Un’ottima mossa per chi si sente assediato da troppe icone e troppe notifiche.
7. Testo formattato e gif animate nelle noteIl testo che scriviamo nelle note, ora può essere sottolineato oppure formattato in grassetto e corsivo. Non solo: ora è anche possibile copiare una gif animata trovata su internet e incollarla in una nota o, in alternativa, inserirla dopo averla scelta tra le foto presenti nella nostra libreria fotografica.
6. Le notifiche accettano lo swipeOra possiamo interagire con il centro notifiche: facendo scorrere il dito sulle singole notifiche, potremo effettuare alcune delle operazioni più utili e frequenti. Le opzioni disponibili con lo swift verso sinistra cambiano a seconda del tipo di notifica, quelle generalmente disponibili sono “Completato”, “Ritarda” e "Cancella"
5. Scansione automatica del numero di carta di creditoQuando si fanno acquisti online, una delle operazioni più seccanti è l’inserimento del numero di carta di credito. Con iOS 8, in queste circostanze, possiamo scattare una foto alla nostra carta di credito: l’iPhone “leggerà” il numero e lo riporterà nell’apposita casella. Comodo.
7. Foto nascosteSe nella nostra collezione ci sono foto che non vogliamo siano immediatamente visibili al primo che prende il mano il nostro iPhone (fidanzate, colleghi curiosi…), abbiamo ora l’opportunità di nasconderle: basta fare un tap prolungato sulla foto, così apparirà l’opzione “nascondi”. La foto sarà ancora visibile negli album, ma non apparirà più nelle Raccolte, in Momenti e in Anni.
5. Condivisione personalizzabileIn passato, fu molto apprezzata l’introduzione della possibilità di condividere alcuni contenuti su Facebook e su Twitter. Ora, qualsiasi app scaricata dall’app store ha la possibilità di agganciarsi agli share sheets. Noi utenti possiamo personalizzare l’elenco con un tap sull'icona delle condivisione in qualsiasi app che le supporti (come Safari), scorrendo fino all’icona “+”. specificando l’ordine con cui si presentano le opzioni di condivisione e le app che vogliamo appaiano in elenco.
2. Attivare notifiche solo per "alcune" mailSe stiamo seguendo un’importante scambio di mail e vogliamo essere avvisati di ogni risposta, possiamo attivare le notifiche per quello specifico thread, evitando essere infastiditi dal suono delle notifiche per tutte le altre mail ricevute.
1. Statistiche sull’utilizzo della batteriaDulcis in fundo. Finalmente potremo scoprire qual è quella odiosissima app che succhia via tutta l’energia della nostra batteria! Basta andare su Impostazioni -> Generali -> Utilizzo -> Utilizzo batteria
Articolo Precedente
Il cappello che vince l'insonnia
Articolo Successivo
Matchstick il clone di Chromecast