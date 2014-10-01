Il cappello che vince l'insonnia
di Redazione
01/10/2014
Ore e ore a guardare il soffitto? contare le pecorelle non basta? Se siete fra quelli che passano la notte girandosi fra le coperte senza dormire, allora forse la notizia dell'esistenza di questo cappello potrebbe esservi gradita. Prima di andare avanti nel raccontarvi le meraviglie di questo magico cappello dobbiamo anche dire che il progetto è presente su kickstarter ed il creatore fornisce anche alcune spiegazioni scientifiche di come ha realizzato la sua creatura. Tuttavia nelle nostre ricerche non abbiamo individuato nessuna associazione medica che ratifichi la bontà del prodotto e che anzi certifichi che il suo utilizzo non abbia conseguenze negative. Per cui se per caso spinti proprio dall'insonnia decidete di dare una chance a questo oggetto sappiate che è importante prima di ogni cosa consultare il vostro medico e verificare con lui le fondamenta scientifiche della tecnologia su cui si basa. Meglio andarci piano e prendere tutte le informazioni del caso prima di ritrovarvi un bel mattino con il cervello fritto. Detto questo, il cappello delle meraviglie si chiama Sleep Shepherd, si indossa di notte e si basa su una senzazione di una sorta di massaggio ritmico da orecchio ad orecchio. In realtà le spiegazioni fornite non sono proprio esaustive o probabilmente le conoscenze dei comuni mortali non sono sufficienti. Ad ogni modo il cappello magico continua a svolgere il suo lavoro fino a che non vi addormentate, una volta che il sonno vi ha vinti, si assopisce anche lui. Se per caso vi risvegliate durante la notte, il buon cappello se ne accorge e si rimette all'opera fino a quando non cadrete di nuovo fra le braccia di Morfeo. Il costo non è basso: 139$ per un cappello, per cui anche se siete in preda al delirio dell'insonnia verificate prima con il vostro medico se ci possono essere controindicazioni per voi e se il medico ha fiducia in questo tipo di tecnologia, poi fate due conti anche con il prezzo [vimeo https://vimeo.com/106508359]
