Galaxy Note 7 va a fuoco a bordo di un aereo
di Redazione
06/10/2016
Il volo 994 delle Southwest Airlines in viaggio da Louisville a Baltimora il 5 Ottobre, è stato interrotto, per fortuna quando l'aereo era ancora in fase di rullaggio. Motivo dell'interruzione e della conseguente evacuazione è stato il fumo proveniente da un Samsung Galaxy Note 7 evidentemente prossimo ad andare definitivamente in fiamme. Nessun danno a persone è comunque avvenuto, il volo è stato interrotto ed i passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati con buon ordine.
Il Note andato a fuoco faceva parte della nuova serieA rendere la notizia ancora più eclatante è che il Note andato a fuoco sembrerebbe appartenere alla nuova serie considerata sicura da Samsung. Il sito The Verge, fra i primi a riportare la notizia ha avuto modo di parlare con Brian Green, proprietario del Galaxy Note 7 andato a fuoco. Il telefono sarebbe stato preso presso un negozio AT&T il 21 Settembre, proprio in sostituzione del precedente Note 7. Una foto della confezione del telefono in questione, pubblicata da The Verge mostra l'adesivo con le indicazioni di fabbrica contenente il quadrato nero che è il simbolo di una sostituzione. [caption id="attachment_12538" align="aligncenter" width="800"] Il quadrato nero sull'adesivo - Foto The Verge[/caption]
Come è avvenuto l'incidenteBrian Green avrebbe dichiarato di avere spento il telefono come richiesto dall'equipaggio in fase di decollo. Subito dopo avrebbe notato un fumo grigio-verde uscire attraverso la custodia. Green avrebbe gettato il telefono sul pavimento ed in seguito sembrerebbe avere notato che il tappeto era stato bruciacchiato dal telefono. Secondo Green il telefono è andato a fuoco quando era all'80% della capacità di carica della batteria e che il telefono dal momento dell'acquisto al momento dell'incidente era stato sempre ricaricato attraverso un caricabatterie wireless.
Fallito anche il controllo di affidabilitàInserendo il codice IMEI del telefono in questione nell'applicativo di Samsung dedicato a capire se il Note 7 fosse fra quelli da sostituire, l'applicativo ha restituito il messaggio "Great News! Your Device is not in the list of affected devices". Ovvero secondo Samsung il telefono non era fra quelli da sostituire. [caption id="attachment_12539" align="aligncenter" width="800"] Fallito il controllo di validità - foto TheVerge[/caption]
Samsung prende tempoIn una nota Samsung ha dichiarato:
Fino a quando non saremo in grado di esaminare il telefono, non possiamo confermare che questo incidente coinvolge il nuovo Note 7. Stiamo collaborando con le autorità e con Southwest per recuperare il telefono e verificare le cause del problema. Una volta che avremo esaminato il device, forniremo ulteriori informazioni.A questo punto è crisi nera per Samsung e per il Galaxy Note 7. Se l'incidente fosse confermato difficilmente la casa coreana potrebbe esporsi ad una nuova sostituzione. D'altra parte il Galaxu Note 7 era stato annunciato come uno dei prodotti di punta di Samsung e un completo ritiro esporrebbe Samsung ad un danno economico e ad una crisi di affidabiltà da parte degli utenti che risulterebbe piuttosto difficile da risanare a breve termine.
