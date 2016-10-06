Galaxy Note 7 va a fuoco a bordo di un aereo

Il volo 994 delle Southwest Airlines in viaggio da Louisville a Baltimora il 5 Ottobre, è stato interrotto, per fortuna quando l'aereo era ancora in fase di rullaggio. Motivo dell'interruzione e della conseguente evacuazione è stato il fumo proveniente da un Samsung Galaxy Note 7 evidentemente prossimo ad andare definitivamente in fiamme. Nessun danno a persone è comunque avvenuto, il volo è stato interrotto ed i passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati con buon ordine.

Il Note andato a fuoco faceva parte della nuova serie

Come è avvenuto l'incidente

Fallito anche il controllo di affidabilità

Samsung prende tempo

Fino a quando non saremo in grado di esaminare il telefono, non possiamo confermare che questo incidente coinvolge il nuovo Note 7. Stiamo collaborando con le autorità e con Southwest per recuperare il telefono e verificare le cause del problema. Una volta che avremo esaminato il device, forniremo ulteriori informazioni.