Styx: Shards of Darkness arriverà nel 2017, rilasciato il trailer
di Redazione
06/10/2016
Styx: Shards of Darkness arriverà nel 2017, cambiamento resosi necessario per passare al nuovo Unreal Engine 4. Nel frattempo Focus Home Interactive ha rilasciato il primo GamePlay attraverso il quale si intravedono le nuove meccaniche di gioco e le migliorie che arriveranno nella versione che vedrà la luce nel 2017... forse.
