Forex : è il momento di investire sul mercato delle valute ?
di Redazione
06/10/2016
La crisi economica rappresenta un momento difficile per molti ma anche una opportunità per gli investitori. Il Forex né un esempio, vediamo perhè è il momento di investire nel mercato delle valute. Partiamo col dire che nei momenti di crisi molti investitori coraggiosi riescono a trasformare momenti problematici in opportunità di guadagnano. Non è certo un periodo florido per l'economia globale dunque molti non si fidano ad investire. Il sistema bancario è in crisi ed in Borsa ogni giorno ci sono dei crolli. La Borsa, però, influenza indirettamente anche altri mercati, uno di questi è appunto il mercato delle valute. Ma per capire come investire dobbiamo fare un passo indietro cercando di capire cos'è il forex.
Forex : cos'è ?Per fare un parallelo useremo come esempio il mercato delle materie prime, ad esempio l'oro. Una volta che si scoprono nuovi giacimenti tutti cercano di sfruttare il momento e cavalcare l'onda. Negli ultimi anni quello che è successo al mercato forex, sottolineano gli analisti di IlCorsivoQuotidiano.net, è paragonabile per certi versi alla scoperta dell'oro. Tantissime persone, infatti, si sono attivate per iniziare a fare profitti investendo in valute, molti altri invece hanno perso i loro soldi. Ma veniamo al punto. Il mercato Forex è Over the counter ed è un settore in cui ogni giorno varie istituzioni si scambiano valute comprando e rivendendo quando le quotazioni sono a loro favorevoli. Oggi la maggioranza delle transazioni avviene sfruttando le piattaforme di trading mese a disposizione dai broker che consentono di negoziare tramite strumenti derivati (ad esempio i contratti per differenza per citarne uno). Se analizziamo i dati ci sono pochissimi investitori che hanno guadagnato in passato e pochi che guadagnano attualmente. Questo è dovuto al fatto che non occorre solo una preparazione tecnica per avere successo ma bisogna curare anche gli aspetti psicologici. E' bene capire che il mercato forex non è affatto un gioco e va affrontato con la giusta preparazione.
Forex trading : come funziona ?Chi inizia a lavorare nel forex deve essere dunque preparato a studiare molto e a rimanere aggiornato sulle principali notizie finanziarie. Chiunque si avvicina ai mercati finanziari, spesso attirato dalla promessa di fare soldi facili, finisce col perdere il proprio denaro. E' possibile dunque fare trading forex senza rischiare troppo ? E' un po' come la corsa all'oro : tutti vogliono guadagnare ma molti non hanno le competenze per farlo. Quello che deve essere chiaro a tutti è che il forex trading rappresenta una attività speculativa che cerca di trarre profitti dalle oscillazioni di prezzo delle valute. Questo implica, poiché i mercati sono volatili, che c'è un richio concreto di perdere denaro. I rischi nel Forex non si possono eliminare del tutto ma si possono controllare e limitare. In fondo ogni attività finanziaria ha dei rischi. Anche tenere i soldi in Banca può essere per certi versi rischioso, così come investire in titoli azionari e via dicendo. La soluzione sta nell'applicare delle tecniche di money management e di diversificazione dei propri investimenti. Ci sono poi altri rischi che sono controllabili e sono quelli legati alla scelta errata del broker. Oggi siamo sottoposti a pubblicità ingannevoli da parte di broker che promettono condizioni davvero troppo convenienti. Si tratta quasi sempre di truffe che hanno l'obiettivo di attirare nella propria rete degli aspiranti trader poco esperti. Sono delle società che non sono oneste e totalmente inaffidabili. Spsso non hanno nemmeno la licenza per operare in Italia. Per questo motivo è necessario operare sui mercati utilizzando solo broker autorizzati dalla CONSOB, gli unici che garantiscono il cliente al 100% sotto ogni punto di vista. Magari ci sono dei broker che sono comunque onesti ma sono comunque illegali in Italia se non sono regolamentati, dunque meglio non rischiare. Una volta scelto il broker è possibile iniziare ad operare sfruttando il software messo a disposizione dal broker che viene chiamato piattaforma di trading online. E' bene però ricordare a tutti che il forex trading può comportare perdita di capitali dunque ogni investitore non dovrebbe mai impiegare più soldi di quelli che si può permettere di perdere.
Opinioni sul Forex : si guadagna davvero ?Chi sono i trader che guadagnano nel mercato delle valute ? Tutti i parametri economici come sottolineato dalla rivista The Guardian ci indicano che è il momento di investire in valuta anche estera. Questo determina delle opinioni sul Forex molto diverse tra gli addetti ai lavori. Il dollaro è in una fase di stallo e gli analisti prevedono un rialzo del prezzo dell'oro che è stato in caduta libera per tutto il 2016. Quindi è il momento di investire nel Forex? Come iniziare ? Molto spesso sono le persone più coraggiose ed intelligenti a guadagnare con il forex, non quelli che hanno la formazione migliore. Essere esperti dal punto di vista tecnico e di mercati è importante ma non è l'unico aspetto che rende un investitore vincente. Sia chiaro che capire cos'è il forex e come funziona nei suoi aspetti tecnici è fondamentale, tutti devono comunque studiare. Ma i casi in Italia di gente che guadagna dimostrano che molti trader riescono a sopperire a delle lacune tecniche grazie all'impegno e alla passione. Per guadagnare bisogna essere consapevoli dei propri mezzi e crederci veramente. Il Forex trading rappresenta un investimento non solo in termini di capitali ma anche di tempo. I trader che riescono a macinare profitti investono gran parte della loro giornata in analisi e studio prima di passare alla fase operativa. Chi non ha questa volontà farebbe bene a non investire per nulla, rischia solo di buttare via soldi.
