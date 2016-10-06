Home Eventi Maker Faire Rome, il cibo del futuro con Future Food Institute

di Redazione 06/10/2016

All'evento europeo Maker Faire Rome sarà presente anche Il Future Food Institute (FFI), per parlare delle applicazioni tecnologiche innovative all'area food. La quarta edizione della European Maker Faire (14, 15 e 16 ottobre, Roma) ospiterà l'organizzazione Future Food Institute (FFI). Lo stand dell'organizzazione no profit sarà destinato alla presentazione di progetti innovativi che rivoluzioneranno il mondo del cibo. I visitatori della fiera potranno apprezzare una serra smart automatizzata , stampanti 3D per alimenti e speciali sensori in grado di decifrare gli ingredienti di speciali piatti. I principali padiglioni dell'area promossa da Future Food Institute: Kids Lab: anche i più piccoli potranno apprezzare il connubio tra tecnologia e cucina. Grazie a Sara Belloni, docente di matematica e scienze, e Alessandro Candiani, ingegnere ed ex ricercatore dell'Università di Parma, vi saranno 10 appuntamenti dedicati ai più piccoli. OffiCucina: uno spazio ibrido tra officina e cucina dove FFI, in collaborazione con MEG, mostrerà i macchinari di ultima generazione per la cucina. Food Tech Jungle: un luogo speciale dove assaggiare il cibo del futuro per un'esperienza culinaria senza precedenti. Stand Food Makers: si tratta di un'area dedicata agli startupper tra cui i vincitori della “call for food makers”. Lo stand ospiterà numerose applicazioni nel settore food innovation: stampa 3D, posate stampate in cermaica, cocktail edibili, innovativi metodi di coltivazione e piattaforme innovative per la coltivazione. Cortocircuiti: In occasione del UN World Food Day, saranno organizzate due conferenze sui temi del food tech e ag-tech. L'evento vedrà la partecipazione di ospiti internazionali e si parlerà delle grandi sfide del futuro. Argomento principale di discussione sarà come tecnologia si mette al servizio dell'uomo per nutrire il pianeta in modo sostenibile. Vincitori Call for Schools: Per la prima volta l'evento Call of Schools è stato esteso anche a istituti alberghieri e agrari. Sulla base dei numerosi progetti realizzati per l’ambito food, sono stati scelti quelli più innovativi provenienti da scuole di tutta Italia.