Facebook Messenger: chat criptate per tutti, anche in Italia
di Redazione
06/10/2016
Facebook Messenger: finalmente disponibili le chat criptate per tutti, anche pe gli utenti italiani. L’app di messaggistica del social network di Mark Zuckerberg, si adegua sostanzialmente a WhatsApp e consentirà ai suoi utilizzatori di effettuare conversazioni segrete tramite un sistema di crittografia che garantisce di essere a prova di spia. Facebook, che detiene la proprietà anche di WhatsApp, ha già da tempo introdotto il sistema di “Secret Conversations” su questo applicativo, ma come si paventava da tempo, lo ha finalmente esteso anche all’app associata al social network. Iniziato in estate, il roll-out della crittografia nelle chat di Facebook Messenger è finalmente terminato e ora le conversazioni a prova di spia sono disponibili anche per gli utenti del Bel Paese. In totale, ad oggi, sono circa 900 milioni gli utilizzatori di Messenger che possono ora godere della crittografia “end-to-end”. Si definisce così, poiché questo sistema di protezione garantisce che i messaggi vadano esclusivamente da un dispositivo, quello del mittente, all’altro, quello del destinatario, senza intermediazioni.
Facebook Messenger: come attivare le chat criptateUna volta aggiornata l’applicazione di Facebook Messenger, gli utenti che provano a comporre un messaggio vedranno in alto a destra il simbolo di un lucchetto. Con un tap su di esso si avvierà per l’appunto una conversazione segreta. E non finisce qui, perché selezionando l’icona che raffigura un orologio, si può decidere per quanto tempo i messaggi di quella conversazione saranno attivi. Da un minimo di 5 secondi fino ad un massimo di 24 ore, le conversazioni saranno visibili ai due interlocutori, dopodiché si “autodistruggeranno”. La differenza sostanziale tra la crittografia di Facebook Messenger e quella di WhatsApp o degli altri concorrenti, è che quella del social network va attivata “manualmente” per ciascuna conversazione. Nel caso di WhatsApp, invece, la crittografia è attiva in automatico per tutte le conversazioni iniziate dal momento in cui l’algoritmo è stato introdotto.
Articolo Precedente
Maker Faire Rome, il cibo del futuro con Future Food Institute
Articolo Successivo
Apple iPad Pro, in arrivo tre nuovi tablet per primavera 2017